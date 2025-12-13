برزي: لا نفكر في الاستقالة.. وسنحارب من أجل حقوق الزمالك

نفى هاني برزي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ما يتردد حول رغبة المجلس الحالي الاستقالة.

وترددت أنباء عن رغبة مجلس الزمالك في الاستقالة بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي، خاصة بعد سحب أرض فرع أكتوبر.

وقال هاني برزي عضو مجلس إدارة الزمالك عبر "ON E": "موقفنا ثابت، وحاولنا خلال الـ4 أشهر الماضية اللجوء لكافة الجهات المختصة، ونواجه اتهامات بالتخاذل لكن نحن نريد العمل ولا نريد الصوت العالي".

وأضاف "الملف يخضع للتحقيق في النيابة ولا نعرف ما سبب ذلك، هل أي بلاغ يقدم يتم بسببه إيقاف المشروعات؟".

وكشف "نحن لا نفكر في الاستقالة والقفز من المركب، لكن الوضع صعب للغاية وقد تأتي مرحلة سنضطر خلالها للاستسلام ولا أتمنى الوصول إلى ذلك. سنحارب على حقوق الزمالك".

وشدد "مقترح الأرض البديلة مرفوض، لأن إذا كان هنا مقترح بأرض بديلة فلماذا لا نستعيد الأرض التي بدأنا فيها العمل بالفعل. الأرض البديلة ستحتاج عامين على الأقل من أجل تجهيزيها والعمل فيها".

وواصل "نجحنا في تحويل مشروع فرع الزمالك إلى مشروع استثماري كبير، وذلك كان الحل الوحيد أمامنا لجلب موارد تغطي تكاليف الألعاب العديدة التي نصرف عليها مئات الملايين".

وتابع "واجهنا أزمات عديدة منذ تولي المهمة كمجلس إدارة، وحجم العمل المنتظر كان أكبر من توقعاتنا ورغم ذلك بدأنا العمل، وكان لابد من حل خارج الصندوق تمثل في المشروع الاستثماري بأرض أكتوبر".

وأكمل "حصلنا على كل الموافقات اللازمة وكل خطواتنا كانت سليمة ولم نقم بأي شيء مخالف، بل كل الخطوات تمت بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية".

وأجاب "أرض الزمالك ليست طوق النجاة، ولكن العائد منها هو طوق النجاة بسبب نقص الموارد. أرض أكتوبر كانت ستتحول لمشروع استثماري ومنها ننطلق نحو أرض ثانية وثالية لنعيش الاستقرار المالي".

وتابع "لجنة تنمية الموارد وكل محبين الزمالك يساندونا ودعمونا عقب بيان الأمس، وهناك اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لبحث الخطوات المقبلة".

وأتم برزي تصريحاته "نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ينظر إلى نادي الزمالك وجماهيره وشعبية الزمالك وحل الأزمة".