بالدي: ننتظر دربي مدريد بهدوء بعد الفوز على أوساسونا

يشعر أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة بالهدوء بعد فوز فريقه على أوساسونا.

وتغلب برشلونة على ضيفه أوساسونا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

وقال اللاعب الإسباني للصحفيين: "نشعر بالراحة بعد الفوز وننتظر دربي مدريد بهدوء، عندما تفوز وتلعب قبل الآخرين تكون أكثر هدوءا، علينا التركيز على أنفسنا.

وأضاف "الخروج من المباراة بعدم استقبال أي هدف يشعرنا بالسعادة والثقة الإضافية".

وأنهى حديثه قائلا: "أحيانا نشاهد لقطات بين الشوطين مثل هدف فيران توريس الملغى بداعي التسلل، أعتقد أن الفارق كان بالحذاء".

الفوز حافظ على صدارة برشلونة مؤمنة الفارق، حيث رفع رصيده إلى 43 نقطة.

واتسع الفارق بين برشلونة وملاحقه ريال مدريد إلى 7 نقاط مؤقتا.

ويلعب مدريد ضد ألافيس خارج الديار غدا الأحد.

أما أوساسونا فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.