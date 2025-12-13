رئيس الاتحاد الفرنسي يرحب بعودة بنزيمة للمنتخب

رحب فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بفكرة عودة كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة السعودي إلى صفوف المنتخب الفرنسي.

وأدلى بنزيمة بتصريحات فتح من خلالها الباب نحو عودته لمنتخب فرنسا والمشاركة في كأس العالم 2026.

وقال ديالو عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية": " إعلان لاعب بحجم كريم بنزيمة استعداده للدفاع عن ألوان منتخب بلاده مجددا، يمثل إشارة إيجابية تعكس المكانة الخاصة التي يحظى بها المنتخب الفرنسي لدى نجومه الكبار"

وأضاف "بنزيمة يظل لاعبا استثنائيا، يمتلك خبرة هائلة وإمكانات فنية من الطراز الرفيع، تجعله اسما حاضرا دائما في أي نقاش يتعلق بالمستقبل الهجومي للمنتخب الفرنسي".

وأتم "بالطبع أرحب بعودة بنزيمة لصفوف المنتخب الفرنسي، لكن القرار النهائي بيد المدرب ديديه ديشامب وهو صاحب القرار الأول والأخير في الاختيارات التي ستمثل فرنسا بكأس العالم".

وقال بنزيمة في تصريحات سابقة عبر الصحيفة ذاتها : "سأكون كاذباً إذا طُلب مني الانضمام إلى المنتخب الفرنسي للمشاركة في كأس العالم ورفضت".

وأضاف "عندما يتم استدعائي للمنتخب الفرنسي، سأحضر وألعب، لدي أهداف أسعى لتحقيقها".

وأكمل "أعشق كرة القدم وأعشق الفوز، وأعشق الألقاب. هذا هو الأهم بالنسبة لي."

وأتم "حالياً، أنا مع فريقي، إذا تم استدعائي للمنتخب الوطني، فسأحضر لألعب هذا كل ما في الأمر."

وأعلن بنزيمة اعتزاله الدولي في ديسمبر 2022، في يوم احتفاله بعيد ميلاده رقم 35، وبعد يوم واحد من خسارة فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين.

وحضر بنزيمة في قائمة المدرب ديشامب بشكل طبيعي، لكنه أصيب في مران 18 نوفمبر قبل يومين على انطلاق كأس العالم، ليتقرر مغادرته المعسكر.

لاحقًا تعافى بنزيمة بشكل سريع وعاد للتدريبات الجماعية لفريقه ريال مدريد، ورغم ذلك صمم ديشامب على عدم استدعائه دون أن يعطي مبررات واضحة للصحفيين الذين طاردوه بالسؤال عن الفائز بالكرة الذهبية.

فيما أوضحت صحيفة ليكيب وقتها أن بنزيمة أُجبِر على مغادرة معسكر فرنسا وأنه كان يأمل التواجد مع زملائه من أجل اللحاق بالجزء الأخير من المونديال.

مسيرة بنزيمة الدولية

وخاض بنزيمة أول مباراة دولية مع فرنسا يوم 28 مارس 2007 أمام النمسا، وسجل هدف اللقاء الوحيد.

ولعب بنزيمة إجمالًا 97 مباراة دولية مع الديوك، سجّل خلالها 37 هدفًا.

وشارك بنزيمة في يورو 2008، ثم تم استبعاده من كأس العالم 2010.

وعاد بنزيمة للصورة تحت قيادة لوران بلان وشارك في كل مباريات فرنسا بيورو 2012.

ثم تألق بنزيمة في كأس العالم 2014 رفقة ديديه ديشامب وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

في 8 أكتوبر 2015 خاض بنزيمة مباراة ودية مع فرنسا أمام أرمينيا سجل خلالها هدفين، لم يكن يدري أنها ستكون الأخيرة له مع الديوك لفترة طويلة للغاية.

انفجرت بعدها أزمة بنزيمة واتهامه في قضية ابتزاز زميله بالمنتخب ماتيو فالبوينا، ليُستبعَد بنزيمة من المنتخب ويغيب عن يورو 2016.

الاستبعاد استمر لعدة سنوات وكلّف بنزيمة الغياب عن كأس العالم 2018 وبالتالي فقدان فرصة التتويج باللقب الثمين رفقة زملائه.

لكن أخيرًا وبشكلٍ مفاجئ قبل منافسات يورو 2020، استدعى ديشامب بنزيمة من جديد، ليسجل مهاجم ريال مدريد 4 أهداف في البطولة التي أقيمت بصيف 2021.

تألق بنزيمة مع المنتخب تصاعد ليسجل 5 أهداف في 4 مباريات في أكتوبر ونوفمبر 2021 ، وقاد فرنسا للتتويج بدوري الأمم الأوروبية بتسجيله هدف في نصف النهائي أمام بلجيكا، وهدف آخر رائع في النهائي أمام إسبانيا.

وكانت آخر مباراة دولية ظهر فيها بنزيمة مع فرنسا يوم 13 يونيو 2022 يوم الخسارة أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية.

أمّا آخر هدف دولي لـ بنزيمة فسجله في شباك الدنمارك يوم 3 يونيو 2022 يوم الخسارة 1-2.