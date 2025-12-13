فليك: من الجيد الفوز لوضع الضغط على ريال مدريد

مدح هانز فليك المدير الفني برشلونة فوز فريقه على أوساسونا لوضع الضغط على ريال مدريد.

تغلب برشلونة على ضيفه أوساسونا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الألماني خلال مؤتمر صحفي: "الفوز أهم من الحفاظ على الشباك دون استقبال أهداف، سيطرنا على المباراة بنسبة تخطت 80%، أهنئ الفريق على الطريقة التي دافع بها".

وأضاف "بيدري مرر الكرة بطريقة مثالية في الهدف الأول، هو لاعب مذهل واستثنائي".

وتابع "لم نقرر بعد ما إذا سيكون تير شتيجن حارس الفريق في الكأس أم لا، من الجيد أن فويتشيك تشيزني متاح، سنرى من سيلعب".

وأنهى حديثه قائلا: "تشابي ألونسو وريال مدريد؟ لن أتحدث عن منافسينا هذا السؤال ليس لي، من الجيد تحقيق الفوز لنضع الضغط عليهم، نتقدم بفارق 7 نقاط، لست قلقا من المنافسين".

الفوز حافظ على صدارة برشلونة مؤمنة الفارق، حيث رفع رصيده إلى 43 نقطة.

واتسع الفارق بين برشلونة وملاحقه ريال مدريد إلى 7 نقاط مؤقتا.

ويلعب مدريد ضد ألافيس خارج الديار غدا الأحد.

أما أوساسونا فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.