تقرير أردني يكشف مدة غياب النعيمات.. وموقفه من كأس العالم

كشف تقرير أردني عن مدة غياب يزن النعيمات مهاجم النشامى وموقفه من المشاركة في كأس العالم.

يزن النعيمات

النادي : العربي

الأردن

وأعلن المنتخب الأردني عن تعرض النعيمات للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وبحسب صحيفة الرأي الأردنية، فإن يزن النعيمات سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و7 أشهر.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن احتمالية مشاركة النعيمات في كأس العالم قائمة، لكنها ضعيفة.

وتعرض يزن النعيمات للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الأردن ضد العراق.

وفاز منتخب الأردن على العراق 1-0 ضمن ربع نهائي كأس العرب.

ويلعب منتخب الأردن أمام السعودية مساء الإثنين ضمن نصف نهائي كأس العرب.

فيما يخوض منتخب الأردن نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وتضم المجموعة العاشرة كل من: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

وجاءت مباريات المجموعة العاشرة كالتالي:

الجولة الأولى

الأرجنتين × الجزائر.. 16 يونيو 2026.

النمسا × الأردن.. 16 يونيو 2026.

الجولة الثانية

الأرجنتين × النمسا.. 22 يونيو 2026.

الأردن × الجزائر.. 22 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

الأردن × الجزائر.. 27 يونيو 2026.

الجزائر × النمسا.. 27 يونيو 2026.

