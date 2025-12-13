رافينيا يحمي صدارة برشلونة بثنائية في مرمى أوساسونا

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 22:24

كتب : FilGoal

رافينيا

تغلب برشلونة على ضيفه أوساسونا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

في الشوط الأول سجل برشلونة في الدقيقة 24 برأسية فيران توريس.

ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو، اتضح وجود حالة تسلل في بداية الركنية على لامين يامال، ليلغى الهدف.

وتقدم رافينيا أخيرا في الدقيقة 70 بعد تمريرة من بيدري.

وشارك فرينكي دي يونج وفيرمين لوبيز بدلا من باو كوبارسي وماركوس راشفورد في الدقيقة 76.

وأخيرا أنهى رافينيا المباراة بهدفه الثاني في الدقيقة 86.

وشارك أندرياس كريستنسن ومارك كاسادو وروني بردغجي بدلا من أليخاندرو بالدي ورافينيا وبيدري في الدقيقة 88.

الفوز حافظ على صدارة برشلونة مؤمنة الفارق، حيث رفع رصيده إلى 43 نقطة.

واتسع الفارق بين برشلونة وملاحقه ريال مدريد إلى 7 نقاط مؤقتا.

ويلعب مدريد ضد ألافيس خارج الديار غدا الأحد.

أما أوساسونا فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

