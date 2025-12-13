كوناتي: صلاح وسلوت يحبان بعضهما البعض

مدح إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول عودة زميله محمد صلاح لقائمة الفريق والمشاركة كبديل في مباراة برايتون.

وشارك صلاح في فوز ليفربول على برايتون بثنائية دون رد، ودخل المباراة كبديل في الشوط الأول وصنع الهدف الثاني لفريقه.

وقال اللاعب الفرنسي عبر كانال بلس: "لا أعتقد أن هذه كانت المباراة الأخيرة لمحمد صلاح مع ليفربول".

وأضاف "على الناس أن تفهم أن لاعب بمسيرة كبيرة مثله يمكن أن يشعر بالإحباط أحيانا".

وأنهى حديثه قائلا: "اليوم رأيتم مدى حبه لهذا النادي، إنه لاعب يحبه الجميع، هو وأرني سلوت يحبان بعضهما البعض".

ووصل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول للمركز التاسع في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وصنع صلاح هدف ليفربول الثاني أمام برايتون والذي سجله هوجو إيكيتيكي بضربة رأسية بعد ركنية نفذها قائد الفراعنة.

ليتعادل صلاح مع زميله السابق في ليفربول جيمس ميلنر برصيد 90 صناعة لكل منهما في المركز التاسع.

ويحتل ريان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 162.

كذلك وصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 280 له في الدوري الإنجليزي، برصيد 190 هدفا و90 صناعة، وذلك خلال 315 مباراة.

وشارك صلاح كبديل في الشوط الأول من المباراة بعد إصابة جو جوميز.

صلاح أيضا كسر رقم واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق كأكثر لاعب يسجل ويصنع لفريق واحد في تاريخ الدوري برصيد 276 مساهمة، ليصبح صلاح 277 مساهمة مع ليفربول فقط.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com