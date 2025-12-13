كوناتي: صلاح وسلوت يحبان بعضهما البعض

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 21:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أرني سلوت

مدح إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول عودة زميله محمد صلاح لقائمة الفريق والمشاركة كبديل في مباراة برايتون.

وشارك صلاح في فوز ليفربول على برايتون بثنائية دون رد، ودخل المباراة كبديل في الشوط الأول وصنع الهدف الثاني لفريقه.

وقال اللاعب الفرنسي عبر كانال بلس: "لا أعتقد أن هذه كانت المباراة الأخيرة لمحمد صلاح مع ليفربول".

أخبار متعلقة:
إيكيتيكي: صلاح منحني كرة رائعة.. وكنت أبحث عن تسجيل هاتريك سلوت: قرار عودة صلاح للمشاركة معنا كان سهلا.. ولن أفصح عما دار بيننا الهدف الأسرع وصناعة صلاح.. ليفربول يستعيد الانتصارات بثنائية في برايتون صلاح يصل للمركز التاسع في أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بالدوري الإنجليزي.. ويكسر رقم روني

وأضاف "على الناس أن تفهم أن لاعب بمسيرة كبيرة مثله يمكن أن يشعر بالإحباط أحيانا".

وأنهى حديثه قائلا: "اليوم رأيتم مدى حبه لهذا النادي، إنه لاعب يحبه الجميع، هو وأرني سلوت يحبان بعضهما البعض".

ووصل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول للمركز التاسع في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وصنع صلاح هدف ليفربول الثاني أمام برايتون والذي سجله هوجو إيكيتيكي بضربة رأسية بعد ركنية نفذها قائد الفراعنة.

ليتعادل صلاح مع زميله السابق في ليفربول جيمس ميلنر برصيد 90 صناعة لكل منهما في المركز التاسع.

ويحتل ريان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 162.

كذلك وصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 280 له في الدوري الإنجليزي، برصيد 190 هدفا و90 صناعة، وذلك خلال 315 مباراة.

وشارك صلاح كبديل في الشوط الأول من المباراة بعد إصابة جو جوميز.

صلاح أيضا كسر رقم واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق كأكثر لاعب يسجل ويصنع لفريق واحد في تاريخ الدوري برصيد 276 مساهمة، ليصبح صلاح 277 مساهمة مع ليفربول فقط.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

محمد صلاح ليفربول برايتون كوناتي أرني سلوت
نرشح لكم
بالدي: ننتظر دربي مدريد بهدوء بعد الفوز على أوساسونا رئيس الاتحاد الفرنسي يرحب بعودة بنزيمة للمنتخب فليك: من الجيد الفوز لوضع الضغط على ريال مدريد رافينيا يحمي صدارة برشلونة بثنائية في مرمى أوساسونا مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (1)-(0) ولفرهامبتون.. جووووول أول نهائي كأس إنتركونتيننتال - موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فيليبي لويس: قدمنا مباراة متكاملة أمام بيراميدز.. وسنواجه أفضل فريق في العالم تشكيل أرسنال – عودة ساليبا وجيوكيريس يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون
أخر الأخبار
برزي: لا نفكر في الاستقالة.. وسنحارب من أجل حقوق الزمالك 2 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد السقا: حزين لإهانتي بعد رسالة دعم صلاح.. وهذا سبب تصوير الفيديو بالإنجليزية 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بالدي: ننتظر دربي مدريد بهدوء بعد الفوز على أوساسونا 19 دقيقة | الدوري الإسباني
رئيس الاتحاد الفرنسي يرحب بعودة بنزيمة للمنتخب 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنتركونتيننتال – الجباس: البطولة مليئة بالمكاسب.. وأظهرنا للجميع قوتنا ساعة | الكرة المصرية
فليك: من الجيد الفوز لوضع الضغط على ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
تقرير أردني يكشف مدة غياب النعيمات.. وموقفه من كأس العالم ساعة | كأس العرب
رافينيا يحمي صدارة برشلونة بثنائية في مرمى أوساسونا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519120/كوناتي-صلاح-وسلوت-يحبان-بعضهما-البعض