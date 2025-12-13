نهائي كأس إنتركونتيننتال - موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو

ضرب فلامنجو البرازيلي موعدا مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وفاز فلامنجو على بيراميدز بهدفين دون رد، على لقب كأس التحدي ضمن بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل ليو بيريرا ودانيلو ثنائية فلامنجو.

وأحرز فلامنجو الهدفين من كرتين ثابتتين والذي يعتبر السلاح الذي دمر الفريق المصري وأقصاه من البطولة.

موعد المباراة

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس مبارة باريس سان جيرمان أمام فلامنجو في تمام الساعة السابعة مساء.