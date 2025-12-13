نهائي كأس إنتركونتيننتال - موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو
السبت، 13 ديسمبر 2025 - 21:28
كتب : FilGoal
ضرب فلامنجو البرازيلي موعدا مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس إنتركونتيننتال.
وفاز فلامنجو على بيراميدز بهدفين دون رد، على لقب كأس التحدي ضمن بطولة إنتركونتيننتال.
وسجل ليو بيريرا ودانيلو ثنائية فلامنجو.
وأحرز فلامنجو الهدفين من كرتين ثابتتين والذي يعتبر السلاح الذي دمر الفريق المصري وأقصاه من البطولة.
video:1
ليو بيريرا يفتتح التسجيل لفلامنجو في مرمى بيراميدز 🥅pic.twitter.com/g9qzHGhzO2— FilGoal (@FilGoal) December 13, 2025
موعد المباراة
تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر.
وتنقل قنوات بي إن سبورتس مبارة باريس سان جيرمان أمام فلامنجو في تمام الساعة السابعة مساء.
