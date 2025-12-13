نهائي كأس إنتركونتيننتال - موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 21:28

كتب : FilGoal

ليو بيريرا - بيراميدز - فلامنجو

ضرب فلامنجو البرازيلي موعدا مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وفاز فلامنجو على بيراميدز بهدفين دون رد، على لقب كأس التحدي ضمن بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل ليو بيريرا ودانيلو ثنائية فلامنجو.

إنتركونتيننتال – دانيلو: نستحق الفوز على بيراميدز.. ومباراة سان جيرمان ستكون ممتعة فيليبي لويس: قدمنا مباراة متكاملة أمام بيراميدز.. وسنواجه أفضل فريق في العالم إنتركونتيننتال – سلاح الكرات الثابتة يقصي بيراميدز من فلامنجو إيكيتيكي: صلاح منحني كرة رائعة.. وكنت أبحث عن تسجيل هاتريك

وأحرز فلامنجو الهدفين من كرتين ثابتتين والذي يعتبر السلاح الذي دمر الفريق المصري وأقصاه من البطولة.

موعد المباراة

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس مبارة باريس سان جيرمان أمام فلامنجو في تمام الساعة السابعة مساء.

