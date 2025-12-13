إنتركونتيننتال – دانيلو: نستحق الفوز على بيراميدز.. ومباراة سان جيرمان ستكون ممتعة

أقر دانيلو لاعب فلامنجو أن فريقه يستحق الفوز على بيرامديز.

وخسر بيراميدز من منافسه فلامنجو البرازيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في بكأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وقال اللاعب البرازيلي عبر بي إن سبورتس: "المباراة كانت ضد منافس جيد لكن لعبنا بالطريقة المطلوبة واستحققنا الفوز على بيراميدز".

وأنهى حديثه قائلا: "لقاء باريس سان جيرمان سيكون صعبا لكنه ممتع وسنحاول الاستمتاع بالمباراة وتقديم كل ما لدينا".

وسجل ليو بيريرا ودانيلو ثنائية فلامنجو.

وأحرز فلامنجو الهدفين من كرتين ثابتتين والذي يعتبر السلاح الذي دمر الفريق المصري وأقصاه من البطولة.

وتأهل بيراميدز للمباراة بالفوز على أوكلاند سيتي ثم أهلي جدة السعودي متوجا بلقب كأس القارات الـ3.

فيما فاز فلامنجو على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1 في دربي الأمريكيتين.

وضرب فلامنجو موعدا مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم 17 من الشهر الجاري.

