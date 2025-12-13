كرة سلة – الأهلي لنهائي بطولة إفريقيا للسيدات.. ومواجهة مكررة من العام الماضي
السبت، 13 ديسمبر 2025 - 21:16
كتب : FilGoal
تأهل فريق كرة السلة للسيدات في الأهلي لنهائي بطولة إفريقيا التي تقام في القاهرة وتحتضنها صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي في الجزيرة، وذلك بعد التغلب على الجيش الرواندي.
وفاز الأهلي على الجيش الرواندي بنتيجة في نصف النهائي، ليتأهل إلى نهائي البطولة.
وضرب الأهلي موعدا مع فيروفيارو بطل موزمبيق في نهائي البطولة، وهو حامل اللقب من العام الماضي على حساب الأهلي.
وسجلت هاجر عامر 25 نقطة في المباراة كأكثر المسجلين من الأهلي.
وأيضا سجلت رنيم الجداوي 20 نقطة كثاني أفضل مسجلة في الأحمر.
ويقام نهائي البطولة غدا بين الأهلي وفيروفيارو غدا الأحد، في صالة الأهلي في تمام السابعة والنصف.
