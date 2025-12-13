إنتركونتيننتال – يورتشيتش: ما حدث أمام فلامنجو طبيعي

يرى كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز أن يحدث بشكل طبيعي استقبال فريق ما هدفين من كرتين ثابتتين.

خسر بيراميدز من منافسه فلامنجو البرازيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في بكأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وقال المدرب الكرواتي عبر بي إن سبورتس: "مواجهة صعبة جدا وأهنئ لاعبي فريقي وفلامنجو كذلك الفريق الرائع وظهر بلعب كرة قدم جميلة".

وأضاف "كنا نرغب في التسجيل لكن هذه كرة القدم".

وأنهى حديثه قائلا: "هدفان من كرتين ثابتتين؟ هذا يحدث في كرة القدم".

وأحرز فلامنجو الهدفين من كرتين ثابتتين والذي يعتبر السلاح الذي دمر الفريق المصري وأقصاه من البطولة.

وتأهل بيراميدز للمباراة بالفوز على أوكلاند سيتي ثم أهلي جدة السعودي متوجا بلقب كأس القارات الـ3.

فيما فاز فلامنجو على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1 في دربي الأمريكيتين.

وضرب فلامنجو موعدا مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم 17 من الشهر الجاري.