فيليبي لويس: قدمنا مباراة متكاملة أمام بيراميدز.. وسنواجه أفضل فريق في العالم

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 21:15

كتب : FilGoal

فيليبي لويس - فلامنجو

يرى فيليبي لويس مدرب فلامنجو أن فريقه حقق فوزا مستحقا على حساب بيراميدز.

وفاز فلامنجو على بيراميدز 2-0 على لقب كأس التحدي ضمن بطولة إنتر كونتينينتال.

وقال فيليبي لويس مدرب فلامنجو عبر بي إن سبورتس: "حاولنا العمل بجد أمام بيراميدز ولدينا لاعبون قادرون على استغلال الكرات الثابتة بشكل جيد، قدمنا مباراة متكاملة ودافعنا بشكل جيد، وكنا ندرك أن المنافس ليس فريقا سهلا".

وأضاف "مواجهة سان جيرمان؟ سنواجه أفضل فريق في العالم، لقد فازوا بدوري أبطال أوروبا، لكننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا والفوز باللقب".

وخسر بيراميدز من منافسه فلامنجو البرازيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في في بكأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وسجل ليو بيريرا ودانيلو ثنائية فلامنجو.

وأحرز فلامنجو الهدفين من كرتين ثابتتين والذي يعتبر السلاح الذي دمر الفريق المصري وأقصاه من البطولة.

وضرب فلامنجو موعدا مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم 17 من الشهر الجاري.

بيراميدز فلامنجو
