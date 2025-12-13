إنتركونتيننتال – سلاح الكرات الثابتة يقصي بيراميدز من فلامنجو

خسر بيراميدز من منافسه فلامنجو البرازيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في بكأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وسجل ليو بيريرا ودانيلو ثنائية فلامنجو.

وأحرز فلامنجو الهدفين من كرتين ثابتتين والذي يعتبر السلاح الذي دمر الفريق المصري وأقصاه من البطولة.

وتأهل بيراميدز للمباراة بالفوز على أوكلاند سيتي ثم أهلي جدة السعودي متوجا بلقب كأس القارات الـ3.

فيما فاز فلامنجو على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1 في دربي الأمريكيتين.

وضرب فلامنجو موعدا مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم 17 من الشهر الجاري.









































الكرات الثابتة المدمرة

بدأ فلامنجو ضاغطا على بيراميدز وفرض استحواذه على الكرة ونتج عن ذلك تسديدة خطيرة من إيفرتون ارتطمت في الدفاع في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 24 افتتح ليو بيريرا النتيجة من رأسية عقب عرضية من ركلة حرة مبشرة.

وفي الدقيقة 30 سدد أراسكايتا كرة ارتطمت في الشباك الخارجية.

ثم أهدر ماييلي انفرادا تاما بعد تمريرة رائعة من بلاتي توريه ليضيع التعادل على فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وحاول بيراميدز إدراك التعادل في الشوط الثاني وحاول زلاكة بتسديدة ارتطمت في الشباك الخارجية في الدقيقة 50.

وضاعف دانيلو النتيجة بعد رأسية عقب عرضية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 52.

وحافظ فلامنجو على النتيجة حتى انتصر وتأهل للنهائي.