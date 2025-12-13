إنتركونتيننتال – سلاح الكرات الثابتة يقصي بيراميدز من فلامنجو

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 21:04

كتب : FilGoal

ليو بيريرا - بيراميدز - فلامنجو

خسر بيراميدز من منافسه فلامنجو البرازيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في بكأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وسجل ليو بيريرا ودانيلو ثنائية فلامنجو.

وأحرز فلامنجو الهدفين من كرتين ثابتتين والذي يعتبر السلاح الذي دمر الفريق المصري وأقصاه من البطولة.

أخبار متعلقة:
أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة" إيفرتون: هذه نقطة قوة بيراميدز ضد فلامنجو.. أشعر أنني أعيش في رحلة استكشافية كأس إنتركونتيننتال - القطري عبد الرحمن الجاسم حكم مباراة بيراميدز وفلامنجو مؤتمر فيليبي لويس: نتوقع مباراة صعبة للغاية ضد بيراميدز.. وأعلم الكثير عن الكرة المصرية

وتأهل بيراميدز للمباراة بالفوز على أوكلاند سيتي ثم أهلي جدة السعودي متوجا بلقب كأس القارات الـ3.

فيما فاز فلامنجو على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1 في دربي الأمريكيتين.

وضرب فلامنجو موعدا مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم 17 من الشهر الجاري.

الكرات الثابتة المدمرة

بدأ فلامنجو ضاغطا على بيراميدز وفرض استحواذه على الكرة ونتج عن ذلك تسديدة خطيرة من إيفرتون ارتطمت في الدفاع في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 24 افتتح ليو بيريرا النتيجة من رأسية عقب عرضية من ركلة حرة مبشرة.

وفي الدقيقة 30 سدد أراسكايتا كرة ارتطمت في الشباك الخارجية.

ثم أهدر ماييلي انفرادا تاما بعد تمريرة رائعة من بلاتي توريه ليضيع التعادل على فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وحاول بيراميدز إدراك التعادل في الشوط الثاني وحاول زلاكة بتسديدة ارتطمت في الشباك الخارجية في الدقيقة 50.

وضاعف دانيلو النتيجة بعد رأسية عقب عرضية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 52.

وحافظ فلامنجو على النتيجة حتى انتصر وتأهل للنهائي.

فلامنجو بيراميدز إنتركونتيننتال
نرشح لكم
إنتركونتيننتال – الجباس: البطولة مليئة بالمكاسب.. وأظهرنا للجميع قوتنا نهائي كأس إنتركونتيننتال - موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو إنتركونتيننتال – دانيلو: نستحق الفوز على بيراميدز.. ومباراة سان جيرمان ستكون ممتعة إنتركونتيننتال – يورتشيتش: ما حدث أمام فلامنجو طبيعي انتهت إنتركونتيننتال - فلامنجو (2)-(0) بيراميدز تشكيل إنتركونتيننتال - 3 تغييرات من فلامنجو ضد بيراميدز تمثال وغضب جماهيري.. أزمة مع بداية جولة ميسي في الهند جلوبو: أوسكار قرر اعتزال كرة القدم
أخر الأخبار
ساكا: أرسنال كان محظوظا أمام ولفرهامبتون 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بشق الأنفس.. باريس سان جيرمان يفوز على ميتز ويستعد الصدارة مؤقتا 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد منفتح على بيع برونو فيرنانديز.. والهلال واتحاد جدة يترقبان 21 دقيقة | سعودي في الجول
بثنائية ذاتيه.. النيران الصديقة تنقذ أرتيتا وتقود أرسنال لفوز مثير على ولفرهامبتون 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جارسيا: بيدري يحل كل الأمور المعقدة 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
برزي: لا نفكر في الاستقالة.. وسنحارب من أجل حقوق الزمالك ساعة | الكرة المصرية
أحمد السقا: حزين لإهانتي بعد رسالة دعم صلاح.. وهذا سبب تصوير الفيديو بالإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
بالدي: ننتظر دربي مدريد بهدوء بعد الفوز على أوساسونا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519114/إنتركونتيننتال-سلاح-الكرات-الثابتة-يقصي-بيراميدز-من-فلامنجو