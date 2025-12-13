بمشاركة ربيعة.. العين إلى نهائي كأس الرابطة الإماراتية رغم الخسارة بثنائية
السبت، 13 ديسمبر 2025 - 20:25
كتب : FilGoal
تأهل نادي العين إلى نهائي كأس الرابطة الإماراتية رغم الخسارة أمام النصر.
وخسر العين أمام النصر 2-0 في إياب نصف نهائي المسابقة.
واستفاد العين من الفوز ذهابا بنتيجة 3-0 ليضمن التأهل للمباراة النهائية.
وشهدت المبارة مشاركة المدافع الدولي المصري رامي ربيعة في تشكيل العين الأساسية.
وسجل الغاني بيرنارد مينساه والأرجنتيني رامون ميريز هدفي نادي النصر في العين.
صافرة النهاية 🔚
النصر يفوز على العين بهدفين دون رد..
العين يتأهل إلى النهائي بعد فوزه 3-2 بمجموع المواجهتين
العين يبلغ النهائي للمرة السادسة في تاريخه ويضرب موعداً مع الوحدة
شاهد هدفي النصر#كأس_مصرف_أبوظبي_الإسلامي 🏆#أبوظبي_الرياضية 1⃣ | #العين_النصر
وسيلعب العين ضد الوحدة في المباراة النهائية لكأس الرابطة الإماراتية.
وتأهل الوحدة على حساب الجزيرة إلى المباراة النهائية.
وشهدت المباراة مشاركة محمد النني وإبراهيم عادل ضمن صفوف الجزيرة.