بمشاركة ربيعة.. العين إلى نهائي كأس الرابطة الإماراتية رغم الخسارة بثنائية

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 20:25

كتب : FilGoal

رامي ربيعة مع العين الإماراتي

تأهل نادي العين إلى نهائي كأس الرابطة الإماراتية رغم الخسارة أمام النصر.

وخسر العين أمام النصر 2-0 في إياب نصف نهائي المسابقة.

واستفاد العين من الفوز ذهابا بنتيجة 3-0 ليضمن التأهل للمباراة النهائية.

وشهدت المبارة مشاركة المدافع الدولي المصري رامي ربيعة في تشكيل العين الأساسية.

وسجل الغاني بيرنارد مينساه والأرجنتيني رامون ميريز هدفي نادي النصر في العين.

وسيلعب العين ضد الوحدة في المباراة النهائية لكأس الرابطة الإماراتية.

وتأهل الوحدة على حساب الجزيرة إلى المباراة النهائية.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني وإبراهيم عادل ضمن صفوف الجزيرة.

رامي ربيعة العين الإماراتي
