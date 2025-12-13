انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(0) أوساسونا.. جووووووول رافينيا مجددا
السبت، 13 ديسمبر 2025 - 19:34
كتب : FilGoal
يلعب برشلونة ضد أوساسونا في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.
----
ق 87 أندرياس كريستنسن بدلا من أليخاندرو بالدي
ق 86 جووووول رافينيا يسجل مجددا
ق 70 جووووول رافينيا يسجل الأول.. تمريرة من بيدري ورافينيا يتسلم ويسدد في المرمى
ق 26 الهدف يلغى بسبب تسلل في تنفيذ الركنية من البداية ضد يامال
ق 23 جوووول أول برأسية فيران توريس
بداية المباراة
