انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(0) أوساسونا.. جووووووول رافينيا مجددا

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 19:34

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

يلعب برشلونة ضد أوساسونا في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

ق 87 أندرياس كريستنسن بدلا من أليخاندرو بالدي

ق 86 جووووول رافينيا يسجل مجددا

ق 70 جووووول رافينيا يسجل الأول.. تمريرة من بيدري ورافينيا يتسلم ويسدد في المرمى

ق 26 الهدف يلغى بسبب تسلل في تنفيذ الركنية من البداية ضد يامال

ق 23 جوووول أول برأسية فيران توريس

بداية المباراة

برشلونة
