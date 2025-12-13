استراحة إنتركونتيننتال - فلامنجو (1)-(0) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول

أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"

مؤتمر فيليبي لويس: نتوقع مباراة صعبة للغاية ضد بيراميدز.. وأعلم الكثير عن الكرة المصرية

إيفرتون: هذه نقطة قوة بيراميدز ضد فلامنجو.. أشعر أنني أعيش في رحلة استكشافية