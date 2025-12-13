استراحة إنتركونتيننتال - فلامنجو (1)-(0) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 18:52

كتب : FilGoal

خورخي كاراسكال - فلامنجو - بيراميدز - محمد حمدي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلامنجو ضد بيراميدز في بكأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وينتظر باريس سان جيرمان المتأهل من تلك المواجهة لملاقاته في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

لمتابعة المباراة من هنا

أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة" كأس إنتركونتيننتال - القطري عبد الرحمن الجاسم حكم مباراة بيراميدز وفلامنجو مؤتمر فيليبي لويس: نتوقع مباراة صعبة للغاية ضد بيراميدز.. وأعلم الكثير عن الكرة المصرية إيفرتون: هذه نقطة قوة بيراميدز ضد فلامنجو.. أشعر أنني أعيش في رحلة استكشافية

-------------------------------------

استراحة

ق 45+1: فيستون ماييلي يهدر انفرادا تاما بعد تمريرة رائعة من بلاتي توريه.

ق 30: تسديدة من أراسكايتا ترتطم في الشباك الخارجية.

ق 24: هدف ليو بيريرا من رأسية عقب عرضية من ركلة حرة مبشرة.

ق 5: تسديدة خطيرة من إيفرتون لاعب فلامنجو ارتطمت في الدفاع.

بداية المباراة

بيراميدز فلامنجو كأس إنتركونتيننتال
