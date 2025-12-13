استراحة إنتركونتيننتال - فلامنجو (1)-(0) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول
السبت، 13 ديسمبر 2025 - 18:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلامنجو ضد بيراميدز في بكأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.
وينتظر باريس سان جيرمان المتأهل من تلك المواجهة لملاقاته في نهائي كأس إنتركونتيننتال.
-------------------------------------
استراحة
ق 45+1: فيستون ماييلي يهدر انفرادا تاما بعد تمريرة رائعة من بلاتي توريه.
ق 30: تسديدة من أراسكايتا ترتطم في الشباك الخارجية.
ق 24: هدف ليو بيريرا من رأسية عقب عرضية من ركلة حرة مبشرة.
ق 5: تسديدة خطيرة من إيفرتون لاعب فلامنجو ارتطمت في الدفاع.
بداية المباراة
