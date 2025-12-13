انتهت إنتركونتيننتال - فلامنجو (2)-(0) بيراميدز
السبت، 13 ديسمبر 2025 - 18:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلامنجو ضد بيراميدز في بكأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.
وينتظر باريس سان جيرمان المتأهل من تلك المواجهة لملاقاته في نهائي كأس إنتركونتيننتال.
انتهت
ق 73: تسديدة أرضية من ماييلي تصدى لها الحارس بسهولة.
ق 52: الهدف الثاني من دانيلو بعد رأسية عقب عرضية من ركلة حرة مباشرة.
ق 50: زلاكة يسدد كرة في الشباك.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+1: فيستون ماييلي يهدر انفرادا تاما بعد تمريرة رائعة من بلاتي توريه.
ق 30: تسديدة من أراسكايتا ترتطم في الشباك الخارجية.
ق 24: هدف ليو بيريرا من رأسية عقب عرضية من ركلة حرة مبشرة.
ق 5: تسديدة خطيرة من إيفرتون لاعب فلامنجو ارتطمت في الدفاع.
بداية المباراة
