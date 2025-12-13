كأس العاصمة – موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي والقناة الناقلة
السبت، 13 ديسمبر 2025 - 18:51
كتب : FilGoal
افتتح الأهلي مبارياته في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة أمام إنبي بهدف دون رد.
وخسر الأهلي ضد إنبي في المباراة التي خاضها بتشكيل مكون من البدلاء وبعض الناشئين، والتي أقيمت في استاد السلام.
ويستكمل الأهلي مبارياته في دور المجموعات لكأس الرابطة بمواجهة سيراميكا كليوباترا.
ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من طلائع الجيش وفاركو والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة.
ويلعب الأهلي ضد سيراميكا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 ديسمبر.
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس العاصمة
وتقام المباراة على استاد المقاولون العرب.
وتنطلق في تمام الثامنة مساء.
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
