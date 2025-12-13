تشكيل برشلونة – راشفورد يعود لقيادة الهجوم ضد أوساسونا

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 18:23

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - برشلونة - نيوكاسل

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه أوساسونا.

وعاد ماركوس راشفورد لقيادة هجوم الفريق بعد تواجده على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد أينتراخت فرانكفورت.

ويستمر لامين يامال في شغل مركز صانع الألعاب.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بينما يأتي أوساسونا في المركز الـ 15 برصيد 15 نقطة.

ويتواجد ريال مدريد في وصافة الجدول برصيد 36 نقطة أي يبتعد بفارق 4 نقاط عن الفريق الكتالوني.

الحارس: جوان جارسيا

الدفاع: جيرارد مارتن – باو كوبارسي – جول كوندي – أليخاندرو بالدي

الوسط: إيريك جارسيا – بيدري

أمامهما: فيران توريس – لامين يامال – رافينيا

الهجوم: ماركوس راشفورد

راشفورد برشلونة الدوري الإسباني أوساسونا
