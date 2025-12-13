تشكيل بيراميدز - ماييلي وزلاكة يقودان الهجوم أمام فلامنجو.. ومروان حمدي بديل

يقود الثنائي فيستون ماييلي ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" هجوم بيراميدز في مواجهة فلامنجو.

ويلعب بيراميدز ضد فلامنجو بعد قليل ضمن نهائي كأس التحدي ببطولة كأس إنتركونتينينتال على استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأعلن كورنسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز تشكيل فريقه أمام فلامنجو على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف "قطة" - بلاتي توريه

خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"- فيستون ماييلي - محمود عبد الحفيظ "زلاكة".

وعلى مقاعد البدلاء:

محمود جاد - زياد هيثم - علي جبر - أسامة جلال - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - دودو الجباس - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - إيفرتون داسيلفا.

وتأهل بيراميدز للمباراة بالفوز على أوكلاند سيتي ثم أهلي جدة السعودي متوجا بلقب كأس القارات الـ3.

فيما فاز فلامنجو على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1 في دربي الأمريكيتين.

وينتظر باريس سان جيرمان المتأهل من تلك المواجهة لملاقاته في نهائي كأس إنتركونتيننتال.