تشكيل إنتركونتيننتال - 3 تغييرات من فلامنجو ضد بيراميدز
السبت، 13 ديسمبر 2025 - 17:51
كتب : FilGoal
أعلن فيليبي لويس المدير الفني لفلامنجو تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بيراميدز.
ويلتقي بيراميدز مع فلامنجو بعد قليل بكأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.
وأجرى لويس 3 تغييرات عن المباراة الماضية أمام كروز أزول المكسيكي.
ويلعب دانيلو وبلاتا وإيفرتون بدلا من أورتيز وهنريكي ولينو.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أجوستين روسي
الدفاع: جيليرمو فاريلا – دانيلو – ليو بيريرا – أليكس ساندرو
الوسط: إريك بولجار – جورجينيو – جيورجان دي أراسكايتا
الهجوم: خورخي كاراسكال – جونزالو بلاتا – إيفرتون سيبولينا
وتأهل بيراميدز للمباراة بالفوز على أوكلاند سيتي ثم أهلي جدة السعودي متوجا بلقب كأس القارات الـ3.
فيما فاز فلامنجو على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1 في دربي الأمريكيتين.
وينتظر باريس سان جيرمان المتأهل من تلك المواجهة لملاقاته في نهائي كأس إنتركونتيننتال.