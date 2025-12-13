تشكيل إنتركونتيننتال - 3 تغييرات من فلامنجو ضد بيراميدز

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 17:51

كتب : FilGoal

فلامنجو - جورجينيو

أعلن فيليبي لويس المدير الفني لفلامنجو تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بيراميدز.

ويلتقي بيراميدز مع فلامنجو بعد قليل بكأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وأجرى لويس 3 تغييرات عن المباراة الماضية أمام كروز أزول المكسيكي.

ويلعب دانيلو وبلاتا وإيفرتون بدلا من أورتيز وهنريكي ولينو.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أجوستين روسي

الدفاع: جيليرمو فاريلا – دانيلو – ليو بيريرا – أليكس ساندرو

الوسط: إريك بولجار – جورجينيو – جيورجان دي أراسكايتا

الهجوم: خورخي كاراسكال – جونزالو بلاتا – إيفرتون سيبولينا

وتأهل بيراميدز للمباراة بالفوز على أوكلاند سيتي ثم أهلي جدة السعودي متوجا بلقب كأس القارات الـ3.

فيما فاز فلامنجو على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1 في دربي الأمريكيتين.

وينتظر باريس سان جيرمان المتأهل من تلك المواجهة لملاقاته في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

فلامنجو إنتركونتيننتال فيليبي لويس
