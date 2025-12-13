Gaming - المصري "فانتوم" يخسر في نصف نهائي فيفا eFootball من "الظاهرة"

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 17:44

كتب : شادي نبيل

فانتوم

خسر المصري "فانتوم" من منافسه البرازيلي جونيور ماسيل بنتيجة 5-4 في نصف نهائي بطولة فيفا eFootball نسخة الهاتف.

وظهر جونيور ماسيل بنفس مظهر شعر رونالدو نازاريو الظاهرة في كأس العالم 2002.

وتأهل اللاعب البرازيلي إلى دور النهائي بعد الفوز ليلاقي منافسه التايلاندي جكسمكت.

وتوج اللاعب التايلاندي بالبطولة بعد الفوز على جونيور ماسيل وأصبح بطلا للعالم في نسخة الهاتف.

gaming gamer efootball فانتوم
