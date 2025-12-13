السادس على التوالي.. أتليتكو مدريد يفوز على فالنسيا بثنائية كوكي وجريزمان

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 17:43

كتب : FilGoal

حقق أتليتكو مدريد انتصارا ثمينا على حساب فالنسيا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وفاز أتلتيكو مدريد على حساب فالنسيا 2-1 ضمن الجولة 17 من المسابقة.

وسجل كوكي وأنطوان جريزمان ثنائية أتليتكو مدريد.

فيما سجل لوكاس بلتران هدف فالنسيا الوحيد في المباراة.

أتليتكو مدريد حقق الانتصار السادس على التوالي ضد فالنسيا على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

كما حافظ فريق المدرب دييجو سيميوني على سجله الخالي مكن الهزائم في الموسم الحالي من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد إلى النقطة 34 في المركز الرابع بالدوري الإسباني.

فيما توقف رصيد فالنسيا عند 15 نقطة في المركز 16 بجدول ترتيب المسابقة.

وصف المباراة

بدأ فالنسيا المباراة بضغط هجومي على مرمى أتلتيكو مدريد، وأهدر هوجو دورو فرصة محققة للتسجيل في الدقائق الأولى.

وسدد ألكسندر سورلوث كرة خطيرة تصدى لها خولين أجيريزابالا حارس فالنسيا لها ببراعة.

ونجح كوكي في تسجيل هدف التقدم لنادي أتليتكو مدريد بعد متابعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 17.

وواصل فالنسيا الضغط على دفاع أتلتيكو ونجح في التسجيل عبر لوكاس بلتران في الدقيقة 63.

ونجح أنطوان جريزمان في إعادة التقدم مجددا لأصحاب الأرض، بعدما أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك فالنسيا في الدقيقة 74.

وألغى حكم المباراة هدفا سجله ألكسندر سورلوث بداعي التسلل، لكن أتليتكو حافظ على التقدم بالنتيجة وحصد 3 نقاط ثمينة.

