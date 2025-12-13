بمشاركة النني وعادل.. الجزيرة يفشل في التأهل لنهائي كأس الرابطة الإماراتية
السبت، 13 ديسمبر 2025 - 16:55
كتب : FilGoal
فشل نادي الجزيرة في التأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
إبراهيم عادل
النادي : الجزيرة
محمد النني
النادي : الجزيرة
وحقق الجزيرة الفوز على الوحدة بهدف دون رد في إياب دور نصف النهائي.
وشهدت المباراة مشاركة محمد النني وإبراهيم عادل ضمن صفوف الجزيرة.
وعلى الرغم من الفوز إلا أن الجزيرة فشل في التأهل للنهائي بعد أن كان قد خسر على ملعبه في الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.
وسجل هدف الجزيرة الوحيد في المباراة عبد الله رمضان بخيت من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 18.
وسيلعب الوحدة في النهائي مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين العين والنصر.
العين فاز في مباراة الذهاب خارج ملعبه بثلاثة أهداف دون مقابل.
ويلعب رامي ربيعة ضمن صفوف العين.
نرشح لكم
تقرير أردني يكشف مدة غياب النعيمات.. وموقفه من كأس العالم بمشاركة ربيعة.. العين إلى نهائي كأس الرابطة الإماراتية رغم الخسارة بثنائية قائمة الجزائر - بقاعة محمد صلاح.. غياب دغموم وتواجد 4 من كأس العرب في أمم إفريقيا كأس العرب – بوقرة: أشعر بالإحباط بعد الخروج من الإمارات كأس العرب – كوزمين: تمكنا من إيقاف خطورة الجزائر كأس العرب – استمر في العمل والنتائج أتت.. الإمارات تهزم الجزائر وتصل لنصف النهائي كأس العرب – إصابة النعيمات بقطع في الرباط الصليبي الركراكي: رفضت المؤتمر الصحفي لأن المهم الآن هو العمل وليس الكلام