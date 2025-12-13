بمشاركة النني وعادل.. الجزيرة يفشل في التأهل لنهائي كأس الرابطة الإماراتية

فشل نادي الجزيرة في التأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وحقق الجزيرة الفوز على الوحدة بهدف دون رد في إياب دور نصف النهائي.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني وإبراهيم عادل ضمن صفوف الجزيرة.

وعلى الرغم من الفوز إلا أن الجزيرة فشل في التأهل للنهائي بعد أن كان قد خسر على ملعبه في الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل هدف الجزيرة الوحيد في المباراة عبد الله رمضان بخيت من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 18.

وسيلعب الوحدة في النهائي مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين العين والنصر.

العين فاز في مباراة الذهاب خارج ملعبه بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويلعب رامي ربيعة ضمن صفوف العين.