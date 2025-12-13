بمشاركة النني وعادل.. الجزيرة يفشل في التأهل لنهائي كأس الرابطة الإماراتية

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 16:55

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - الجزيرة

فشل نادي الجزيرة في التأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

إبراهيم عادل

النادي : الجزيرة

محمد النني

النادي : الجزيرة

الجزيرة

وحقق الجزيرة الفوز على الوحدة بهدف دون رد في إياب دور نصف النهائي.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني وإبراهيم عادل ضمن صفوف الجزيرة.

أخبار متعلقة:
كأس العرب - رينار يغيب عن لقاء السعودية وجزر القمر لحضور قرعة كأس العالم في أمريكا بمشاركة إبراهيم عادل.. الجزيرة ينتزع تأهلا دراميا إلى نصف نهائي كأس الرابطة إبراهيم عادل أهدر ركلة جزاء وغضب ربيعة.. العين والجزيرة يتعادلان في قمة الدوري الإماراتي تصفيات كأس العالم - طاقم تحكيم مغربي تونسي جزائري لنهائي الملحق بين نيجيريا والكونغو

وعلى الرغم من الفوز إلا أن الجزيرة فشل في التأهل للنهائي بعد أن كان قد خسر على ملعبه في الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل هدف الجزيرة الوحيد في المباراة عبد الله رمضان بخيت من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 18.

وسيلعب الوحدة في النهائي مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين العين والنصر.

العين فاز في مباراة الذهاب خارج ملعبه بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويلعب رامي ربيعة ضمن صفوف العين.

إبراهيم عادل محمد النني الجزيرة كأس الرابطة الإماراتية
نرشح لكم
تقرير أردني يكشف مدة غياب النعيمات.. وموقفه من كأس العالم بمشاركة ربيعة.. العين إلى نهائي كأس الرابطة الإماراتية رغم الخسارة بثنائية قائمة الجزائر - بقاعة محمد صلاح.. غياب دغموم وتواجد 4 من كأس العرب في أمم إفريقيا كأس العرب – بوقرة: أشعر بالإحباط بعد الخروج من الإمارات كأس العرب – كوزمين: تمكنا من إيقاف خطورة الجزائر كأس العرب – استمر في العمل والنتائج أتت.. الإمارات تهزم الجزائر وتصل لنصف النهائي كأس العرب – إصابة النعيمات بقطع في الرباط الصليبي الركراكي: رفضت المؤتمر الصحفي لأن المهم الآن هو العمل وليس الكلام
أخر الأخبار
توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج 36 دقيقة | الكرة المصرية
ساكا: أرسنال كان محظوظا أمام ولفرهامبتون 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بشق الأنفس.. باريس سان جيرمان يفوز على ميتز ويستعد الصدارة مؤقتا 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد منفتح على بيع برونو فيرنانديز.. والهلال واتحاد جدة يترقبان ساعة | سعودي في الجول
بثنائية ذاتيه.. النيران الصديقة تنقذ أرتيتا وتقود أرسنال لفوز مثير على ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
جارسيا: بيدري يحل كل الأمور المعقدة ساعة | الكرة الأوروبية
برزي: لا نفكر في الاستقالة.. وسنحارب من أجل حقوق الزمالك ساعة | الكرة المصرية
أحمد السقا: حزين لإهانتي بعد رسالة دعم صلاح.. وهذا سبب تصوير الفيديو بالإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519094/بمشاركة-النني-وعادل-الجزيرة-يفشل-في-التأهل-لنهائي-كأس-الرابطة-الإماراتية