ألونسو: مبابي جاهز ليلعب ضد ألافيس.. وأتواصل مع الرئيس باستمرار

كشف تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد موقف لاعبه كيليان مبابي من المشاركة ضد ديبورتيفو ألافيس.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ألافيس غدا الأحد في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "على الرغم من الغيابات، لدينا نقاط قوة كافية، سنلعب بـ11 لاعبًا من ريال مدريد، وسيخرج كل واحد منهم ليعطي كل ما لديه؛ الالتزام والرغبة وكل شيء سيتواجد".

وواصل: "ننتظر مبابي، هو جاهز للعب، وغدًا سنقرر، ولكن الأخبار جيدة بشأنه".

وتابع: "دائمًا ما أقول إن الأهم هو الفريق، المباراة ستكون مهمة جدًا، ونريد أن نغير نتائجنا الأخيرة، هذا ما على المحك".

وأكمل: "الهزيمة لا يمكن أبدًا أن تكون إيجابية، لا يجب أن نغرق في الماضي، والآن الأمر يتعلق بالمستقبل القريب".

وأردف: "أعمل في كرة القدم منذ سنوات عديدة، ولا شيء يحدث فيها قد يفاجئني، علينا أن نواجه تلك المواقف بالمسؤولية التي تأتي مع ذلك المنصب وما يمثله".

وكشف: "هناك تواصل مستمر بيني وبين رئيس النادي وخوسي أنخيل سانشيز، نحن في الأمر معًا والتواصل جيد".

وشدد: "نحن نتواجد معًا كل يوم كفريق ونعمل، أحيانًا هناك لحظات جيدة وأحيانًا لا، وإذا قلبنا ذلك الوضع، ربما بعد بضعة أسابيع سننظر إلى الوراء ونتأمل ليس فقط كيف كنا، ولكن أيضًا كيف تطورنا. في غرفة الملابس لدينا أشخاص لديهم شخصية والقدرة على القيادة لتحقيق ذلك الأمر".

واستمر: "لطالما شعرت أن التواصل جيد مع اللاعبين، بعد المباراة التي لم نفز بها لم يكن هناك أي لوم على اللاعبين، وبالنسبة لغد، نحتاج إلى هدف مشترك، وهو السبب الذي جعلنا هنا".

وأضاف: "أتواجد في كرة القدم منذ سنوات، وفي كرة القدم الإسبانية، أحيانًا الناس تتحلى بذاكرة قصيرة المدى، هذا الموسم تم تغيير مدربين فقط في الدوري، عند هذه النقطة في الموسم الماضي كان هناك تغييرات أكثر، وفي عصور أخرى كان الوضع أسوأ، سأدعكم تطلعون على الإحصاءات".

وأتم: "طرح اسم أربيليوا لتدريب ريال مدريد؟ أعتقد أن أربيليوا بإمكانه أن يكون مدرب ريال مدريد في المستقبل، لقد تحدثنا عن لاعبي الكاستيا الذين سيتواجدون معنا غدًا، ولكن لم نناقش أي شيء آخر".