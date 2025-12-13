خبر في الجول - سلافيا براج يطلب ضم إبراهيم النجعاوي لاعب الإسماعيلي

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 15:28

كتب : عمرو نبيل

إبراهيم النجعاوي

تقدم سلافيا براج التشيكي بعرض لضم إبراهيم النجعاوي لاعب الإسماعيلي.

وعلم FilGoal.com أن سلافيا براج طلب ضم اللاعب مقابل 350 ألف دولار بالإضافة إلى نسبة 10% من إعادة البيع، بينما يطلب الإسماعيلي الحصول على 400 ألف دولار للموافقة على بيع اللاعب.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب لسلافيا براج بداية من الموسم المقبل حال إتمام الصفقة بعد إتمامه 18 عاما حسب القوانين الدولية التي تمنع انضمام لاعب من قارة إلى قارة أخرى قبل إتمام الـ 18 من عمره.

وسيحصل الإسماعيلي على المقابل المادي سلافيا براج على دفعتين أولهما حاليا والثانية بعد انضمام اللاعب كما يشمل العرض.

النجعاوي يشارك مع الإسماعيلي منذ الموسم الماضي بعد تصعيده من قطاع الناشئين.

وشارك اللاعب في 6 مباريات مع الفريق الأول للإسماعيلي منذ بداية الموسم الحالي.

ويلعب النجعاوي صاحب الـ 17 عاما في مركز الجناح الأيمن.

وشارك النجعاوي في كأس العالم للشباب تحت 17 مع منتخب مصر وأسهم في وصوله لدور الـ 32 من البطولة.

ويشارك سلافيا براج في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي، كما يتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري التشيكي.

