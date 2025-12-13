وعدت بضخ مليار يورو.. شركة تيذر تقدم عرضا لشراء يوفنتوس

أعلنت مجموعة تيذر تقدمها بعرضا رسميا لشراء نادي يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت تيذر إلى نيتها شراء حصة شركة إكسور والمقدرة بـ 65% من أسهم النادي قبل التقدم بعرض عام لبقاي الملاك لشراء جميع الأسهم.

وتملك إكسور ملكية يوفنتوس منذ عام 2014 بعد أن كان النادي مملوكا لعئلة أنييلي بشكل مباشر قبل تدمج الملكية تحت إكسور كشركة قابضة.

وكشفت تيذر عن نيتها ضخ مليار يورو لتطوير النادي في حالة الموافقة على العرض المقدم من قبلها.

وفقا للمتحدث باسم عائلة أنييلي فالعرض لم يتم مناقشته حتى الآن.

تيذر هي شركة متخصصة في أحد العملات الرقمية.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، بينما يحتل الفريق المركز الـ 17 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط.