استعدادا لمواجهة ألافيس.. مبابي يعود لتدريبات ريال مدريد

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 14:18

كتب : FilGoal

كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة - مبابي

عاد كيليان مبابي لتدريبات ريال مدريد الجماعية عقب تعافيه من الإصابة.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وكان مبابي قد تعرض لإصابة في الركبة غاب بسببها عن مباراة مانشستر سيتي الماضية في دوري أبطال أوروبا.

وتواجد النجم الفرنسي على دكة البدلاء طوال المباراة ولكنه لم يشارك رغم تأخر فريقه بالنتيجة.

وشارك مبابي في التدريبات الجماعية لريال مدريد بشكل طبيعي لتزيد فرص مشاركته ضد ألافيش.

Image

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيش غدا الأحد في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

ويتأخر ريال مدريد عن بشلونة صاحب الصدارة في جدول الترتيب بفارق 5 نقاط.

ولم يحقق ريال مدريد الفوز سوى في مباراتين من آخر 5 خاضهم الفريق بجميع البطولات.

كيليان مبابي ريال مدريد
