استعدادا لمواجهة ألافيس.. مبابي يعود لتدريبات ريال مدريد
السبت، 13 ديسمبر 2025 - 14:18
كتب : FilGoal
عاد كيليان مبابي لتدريبات ريال مدريد الجماعية عقب تعافيه من الإصابة.
كيليان مبابي
النادي : ريال مدريد
وكان مبابي قد تعرض لإصابة في الركبة غاب بسببها عن مباراة مانشستر سيتي الماضية في دوري أبطال أوروبا.
وتواجد النجم الفرنسي على دكة البدلاء طوال المباراة ولكنه لم يشارك رغم تأخر فريقه بالنتيجة.
وشارك مبابي في التدريبات الجماعية لريال مدريد بشكل طبيعي لتزيد فرص مشاركته ضد ألافيش.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيش غدا الأحد في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.
ويتأخر ريال مدريد عن بشلونة صاحب الصدارة في جدول الترتيب بفارق 5 نقاط.
ولم يحقق ريال مدريد الفوز سوى في مباراتين من آخر 5 خاضهم الفريق بجميع البطولات.
