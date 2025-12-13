قائمة برشلونة - غياب تشيزني في مواجهة أوساسونا

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستلعب بعد ساعات ضد أوساسونا.

ويلتقي برشلونة مع أوساسونا على ملعب كامب نو بالجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

وتشهد القائمة غياب فويتشيك تشيزني بسبب معاناته من التهاب في المعدة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: مارك أندري تير شتيجن - جوان جارسيا - دييجو كوتشين.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - أندرياس كريستنسن - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - جوفري.

الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - فرينكي دي يونج - مارك بيرنال - درو - تومي.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - ماركوس راشفورد - لامين يامال - رافينيا - روني بردغجي.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

