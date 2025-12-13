تمثال وغضب جماهيري.. أزمة مع بداية جولة ميسي في الهند

ليونيل ميسي - الأرجنتين

وصل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي إلى الهند للمشاركة في "جولة الأعظم 2025".

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

وأعلن ميسي عن زيارة الهند في شهر أكتوبر الماضي لمدة 3 أيام ضمن "جولة GOAT 2025".

ووصل ميسي إلى الهند رفقة زميليه في إنتر ميامي رودريجو دي بول ولويس سواريز.

وبدأت الجولة التي تشمل أربع مدن في كولكاتا اليوم 13 ديسمبر قبل الانتقال إلى مدينتي أحمد آباد ومومباي وتختتم في نيودلهي في 15 ديسمبر.

وتشمل جولة ميسي حضور حفلات موسيقية، وفعاليات تدريبية لكرة القدم للشباب، وبطولة بادل، وإطلاق مبادرات خيرية في المدن الأربعة.

لكن جولة ميسي في اليوم الأول في مدينة كولكاتا لم تسر كما كان متوقعا.

تواجد ميسي في ملعب سولت ليك في مدينة كولكاتا لكنها لم تدم سوى 22 دقيقة في أرض الملعب وفقا لوسائل الإعلام الهندية.

وعبرت الجماهير عن غضبها بإلقاء المقاعد والزجاجات على أرض الملعب وتسلق بعض الأشخاص السياج المحيط بالملعب.

وقال أحد المشجعين لوكالة ANI: "لم يكن حول ميسي سوى القادة والممثلين. لماذا استدعونا إذا؟ اشتريت تذكرة بقيمة 12 ألف روبية (130 دولارا أمريكيا)، لكننا لم نتمكن حتى من رؤية وجهه".

واعتذرت ماماتا بانيرجي رئيسة وزراء ولاية البنجال الغربية عبر تويتر: "أشعر بانزعاج وصدمة شديدين إزاء سوء الإدارة الذي شهدناه اليوم في ملعب سولت ليك".

وأضافت: "أتقدم بخالص اعتذاري إلى ليونيل ميسي، وإلى جميع محبي الرياضة وجماهيره، عن هذا الحادث المؤسف".

وتابعت: "سأشكل لجنة تحقيق. ستجري اللجنة تحقيقا مفصلا في الحادث، وتحدد المسؤولية، وتوصي بتدابير لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".

كما تم الكشف عن تمثال ميسي الذي يصل ارتفاعه لأكثر من 21 مترا وهو يحمل لقب كأس العالم في مدينة لايك تاون.

وسبق أن زار ميسي الهند في 2011 خلال مباراة ودية جمعت منتخب الأرجنتين بفنزويلا وانتهت بالفوز 1-0 في أول مباراة يرتدي فيها شارة قيادة المنتخب خارج بلاده.

