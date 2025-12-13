جلوبو: أوسكار قرر اعتزال كرة القدم

قرر البرازيلي أوسكار لاعب ساو باولو اعتزال كرة القدم.

أوسكار النادي : ساو باولو ساو باولو

ويناقش أوسكار القرار مع المقربين منه وأبلغ النادي بالفعل بألا يعتمدوا عليه في قائمة 2026 حسبما كشفت شبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية.

اللاعب البالغ 34 عاما لا زال عقده يمتد مع ساو باولو حتى 2027.

ومن المنتظر أن يعلن أوسكار قراره في الأيام المقبلة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعرض أوسكار لأزمة قلبية خلال إجراء الفحوصات الطبية بشكل مفاجئ في مقر النادي الشهر الماضي.

ونُقل اللاعب للمستشفى وشخصت حالته بـ "الإغماء الوعائي المبهمي". وهو فقدان مؤقت للوعي ناتج عن انخفاض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وأوضح التقرير أن مشكلة أوسكار ليست خطيرة على الحياة، ولكنها تتطلب مراقبة مستمرة.

وعانى أوسكار بعد عودته لساو باولو إذا تعرض لإصابة بكسر في 3 فقرات أبعدته عن الملاعب 3 أشهر.

وخاض اللاعب 21 مباراة سجل خلالها هدفين بقميص التريكولور البرازيلي.

أوسكار بدأ مسيرته مع ساو باولو ورحل في 2010 منتقلا لصفوف إنترناسيونال ومنه إلى تشيلسي في 2012.

وبعد 4 مواسم بقميص البلوز انتقل أوسكار إلى شنجهاي بورت الصيني وقضى 8 سنوات هناك.

وفي 2013 توج مع منتخب البرازيل بلقب كأس القارات، وسجل هدف البرازيل الوحيد ضد ألمانيا في الخسارة التاريخية 7-1 بكأس العالم 2014.