جلوبو: أوسكار قرر اعتزال كرة القدم

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 11:56

كتب : FilGoal

أوسكار لاعب ساو باولو

قرر البرازيلي أوسكار لاعب ساو باولو اعتزال كرة القدم.

أوسكار

النادي : ساو باولو

ساو باولو

ويناقش أوسكار القرار مع المقربين منه وأبلغ النادي بالفعل بألا يعتمدوا عليه في قائمة 2026 حسبما كشفت شبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية.

اللاعب البالغ 34 عاما لا زال عقده يمتد مع ساو باولو حتى 2027.

أخبار متعلقة:
بعد استقرار حالته.. ساو باولو يعلن خروج أوسكار من المستشفى قد يعتزل كرة القدم.. نقل أوسكار إلى المستشفى بعد فقدان وعيه بمران ساو باولو أوسكار: صلاح لم ينجح مع تشيلسي لهذه الأسباب بعد 14 عاما.. ساو باولو يعلن عودة أوسكار إلى صفوفه

ومن المنتظر أن يعلن أوسكار قراره في الأيام المقبلة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعرض أوسكار لأزمة قلبية خلال إجراء الفحوصات الطبية بشكل مفاجئ في مقر النادي الشهر الماضي.

ونُقل اللاعب للمستشفى وشخصت حالته بـ "الإغماء الوعائي المبهمي". وهو فقدان مؤقت للوعي ناتج عن انخفاض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وأوضح التقرير أن مشكلة أوسكار ليست خطيرة على الحياة، ولكنها تتطلب مراقبة مستمرة.

وعانى أوسكار بعد عودته لساو باولو إذا تعرض لإصابة بكسر في 3 فقرات أبعدته عن الملاعب 3 أشهر.

وخاض اللاعب 21 مباراة سجل خلالها هدفين بقميص التريكولور البرازيلي.

أوسكار بدأ مسيرته مع ساو باولو ورحل في 2010 منتقلا لصفوف إنترناسيونال ومنه إلى تشيلسي في 2012.

وبعد 4 مواسم بقميص البلوز انتقل أوسكار إلى شنجهاي بورت الصيني وقضى 8 سنوات هناك.

وفي 2013 توج مع منتخب البرازيل بلقب كأس القارات، وسجل هدف البرازيل الوحيد ضد ألمانيا في الخسارة التاريخية 7-1 بكأس العالم 2014.

أوسكار ساو باولو البرازيل
نرشح لكم
مباشر إنتركونتيننتال - فلامنجو (1)-(0) بيراميدز.. تسديدة في الشباك تشكيل إنتركونتيننتال - 3 تغييرات من فلامنجو ضد بيراميدز تمثال وغضب جماهيري.. أزمة مع بداية جولة ميسي في الهند بعد أول 24 ساعة.. طلبات تذاكر مباريات كأس العالم تتخطى الـ 5 ملايين جلوبو: الاتحاد البرازيلي يبدأ مفاوضات تمديد عقد أنشيلوتي حتى 2030 مؤتمر يورتشيتش: غياب الكرتي عار.. ونريد أن نكون أبطال العالم كأس إنتركونتيننتال - القطري عبد الرحمن الجاسم حكم مباراة بيراميدز وفلامنجو مؤتمر فيليبي لويس: نتوقع مباراة صعبة للغاية ضد بيراميدز.. وأعلم الكثير عن الكرة المصرية
أخر الأخبار
إيكيتيكي: صلاح منحني كرة رائعة.. وكنت أبحث عن تسجيل هاتريك 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سلوت: قرار عودة صلاح للمشاركة معنا كان سهلا.. ولن أفصح عما دار بيننا 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سلوت: تعاقدنا مع إيكيتيكي بسبب ما قدمه أمام برايتون 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماريسكا: عودة بالمر تساعدنا على التسجيل 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) أوساسونا.. إلغاء الهدف 34 دقيقة | الدوري الإسباني
الهدف الأسرع وصناعة صلاح.. ليفربول يستعيد الانتصارات بثنائية في برايتون 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بالمر يسجل وتشيلسي يستعيد الانتصارات أمام تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر إنتركونتيننتال - فلامنجو (1)-(0) بيراميدز.. تسديدة في الشباك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519077/جلوبو-أوسكار-قرر-اعتزال-كرة-القدم