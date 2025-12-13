بعد أول 24 ساعة.. طلبات تذاكر مباريات كأس العالم تتخطى الـ 5 ملايين

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 11:45

كتب : FilGoal

كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأرقام الأولية لطلبات الحصول على تذاكر كأس العالم 2026.

وأشار فيفا إلى أن طلبات التذاكر قد وصلت إلى أكثر من 5 ملايين طلب خلال أول 24 ساعة من فتح التقديم على السحب العشوائي.

وجاءت الطلبات من أكثر من 200 دولة مختلفة.

ويقام كأس العالم 2026 في كندا وأمريكا والمكسيك بشهر يونيو المقبل.

المباراة التي شهدت أكبر عدد من الطلبات كانت مباراة كولومبيا والبرتغال، والتي ستقام في مدينة ميامي.

والمباريات التي شهدت عددا أكبر أيضا هي المغرب ضد البرازيل، والمكسيك ضد كوريا الجنوبية، والإكوادور ضد ألمانيا، واسكتلندا ضد البرازيل.

الدول الأكثر حضورا خلال طلبات الحضور جاءت من كولومبيا والإكوادور والبرازيل والأرجنتين، بالإضافة إلى بنما التي تتواجد بنفس قارة البطولة.

وتشارك مصر في كأس العالم 2026 بعد الغياب عن النسخة الماضية التي أقيمت بقطر عام 2022.

وأوقعت القرعة مصر في المجموعة بجانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

