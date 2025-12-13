جلوبو: الاتحاد البرازيلي يبدأ مفاوضات تمديد عقد أنشيلوتي حتى 2030

يرغب الاتحاد البرازيلي في تمديد عقد كارلو أنشيلوتي مع منتخب البرازيل حتى 2030.

وتولى أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل في يونيو الماضي بعد نهاية عقده مع ريال مدريد حتى كأس العالم 2026.

ووفقا لشبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية فإن المحادثات بين الاتحاد البرازيلي والمدرب الإيطالي "طبيعية وغير متسرعة".

وتوقفت المفاوضات في الوقت الحالي بسبب عطلة عيد الميلاد وتم تجميدها حتى منتصف يناير المقبل.

ويتقاضى الإيطالي 10 ملايين يورو سنويا وفي حال فاز بلقب كأس العالم 2026 سيحصل على مكافأة قدرها 5 ملايين يورو.

ويتيح الاتحاد البرازيلي لأنشيلوتي فرصة السفر لقضاء وقت مع عائلته في كندا.

وسبق أن صرّح أنشيلوتي في وقت سابق عن تجديد التعاقد: "لسنا في عجلة من أمرنا، ولكن إذا كانت الفكرة هي المضي قدماً، فلا مشكلة. الحقيقة هي أن العقد قبل كأس العالم يكون أقل ماليا، وبعدها قد يكون أغلى بكثير".

وقاد أنشيلوتي تدريب البرازيل في 8 مباريات فاز في 4 وتعادل في 2 وخسر 2 وسجل 14 هدفا واستقبل 5.