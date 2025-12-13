مواعيد مباريات السبت 13 ديسمبر - بيراميدز ضد فلامنجو.. وليفربول يواجه برايتون
السبت، 13 ديسمبر 2025 - 10:43
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات الجولة الجديدة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر والقنوات الناقلة
كأس إنتركونتينينتال
بيراميدز × فلامنجو.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
تشيلسي × إيفرتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
بيرنلي × فولام.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 4.
أرسنال × ولفرهامبتون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد × فالنسيا.. 3:00 مساء - بي إن سبورت 3.
ريال مايوركا × إلتشي.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 5.
برشلونة × أوساسونا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
خيتافي × إسبانيول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
الدوري الإيطالي
تورينو × كريمونيسي.. 4:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
بارما × لاتسيو.. 7:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
أتالانتا × كالياري.. 9:45 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
الدوري الفرنسي
رين × بريست.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 8.
ميتز × باريس سان جيرمان.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الألماني
سانت باولي × هايدنهايم.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
هوفنهايم × هامبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
بوروسيا مونشنجلادباخ × فولفسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
باير ليفركوزن × كولن.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.
