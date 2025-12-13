مواعيد مباريات السبت 13 ديسمبر - بيراميدز ضد فلامنجو.. وليفربول يواجه برايتون

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 10:43

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول - محمد صلاح

تنطلق اليوم مباريات الجولة الجديدة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر والقنوات الناقلة

كأس إنتركونتينينتال

بيراميدز × فلامنجو.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

تشيلسي × إيفرتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

بيرنلي × فولام.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

أرسنال × ولفرهامبتون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد × فالنسيا.. 3:00 مساء - بي إن سبورت 3.

ريال مايوركا × إلتشي.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 5.

برشلونة × أوساسونا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

خيتافي × إسبانيول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الإيطالي

تورينو × كريمونيسي.. 4:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

بارما × لاتسيو.. 7:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

أتالانتا × كالياري.. 9:45 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

الدوري الفرنسي

رين × بريست.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

ميتز × باريس سان جيرمان.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الألماني

سانت باولي × هايدنهايم.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

هوفنهايم × هامبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

بوروسيا مونشنجلادباخ × فولفسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

باير ليفركوزن × كولن.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.

