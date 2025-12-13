مواعيد مباريات السبت 13 ديسمبر - بيراميدز ضد فلامنجو.. وليفربول يواجه برايتون

تنطلق اليوم مباريات الجولة الجديدة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر والقنوات الناقلة

كأس إنتركونتينينتال

بيراميدز × فلامنجو.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول × برايتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

تشيلسي × إيفرتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

بيرنلي × فولام.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

أرسنال × ولفرهامبتون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد × فالنسيا.. 3:00 مساء - بي إن سبورت 3.

ريال مايوركا × إلتشي.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 5.

برشلونة × أوساسونا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

خيتافي × إسبانيول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الإيطالي

تورينو × كريمونيسي.. 4:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

بارما × لاتسيو.. 7:00 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

أتالانتا × كالياري.. 9:45 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

الدوري الفرنسي

رين × بريست.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

ميتز × باريس سان جيرمان.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الألماني

سانت باولي × هايدنهايم.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

هوفنهايم × هامبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

بوروسيا مونشنجلادباخ × فولفسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

باير ليفركوزن × كولن.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.

