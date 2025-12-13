خبر في الجول - المصري يفسخ عقد الفرنسي كيليان

قرر النادي المصري فسخ التعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب كيليان كارسنتي.

وانضم كيليان كارسنتي إلى المصري بداية الموسم الحالي لكنه لم يظهر بقميص النسور الخضراء في أي مباراة رسمية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري فسخ تعاقده مع الفرنسي كيليان كارسنتي بالتراضي، بسبب عدم اقتناع نبيل الكوكي مدرب الفريق بمستواه.

صاحب الـ19 عاما كان مقيدا في قائمة اللاعبين تحت السن.

كيليان كارستني ظهر لأول مرة بقميص المصري في فوز الفريق الرديف للمصري على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كيليان كارسنتي بدأ مسيرته في المراحل السنة لنادي موناكو الفرنسي.

ولعب كيليان كارسنتي 6 أشهر بقيمص لاتسيو تحت 20 عاما وخاض معهم 12 مباراة.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.

كما يحتل المصري صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد 6 نقاط بفارق نقطيتن عن الزمالك صاحب المركز الثاني.