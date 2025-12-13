كأس العرب – بوقرة: أشعر بالإحباط بعد الخروج من الإمارات

عبر مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر عن إحباطه بعد الخروج من بطولة كأس العرب بالخسارة من الإمارات.

وفاز منتخب الإمارات على منافسه الجزائر بركلات الترجيح 7-6 في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.

وقال بوقرة لقناة الكاس: "أشعر بالإحباط بعد الخروج من ربع نهائي كأس العرب بالهزيمة من الإمارات، كنا نسعد لإسعاد الجماهير ولم يحالفنا التوفيق ونعتذر لهم، لكن هذه هي كرة القدم".

وأنهى حديثه قائلا: "ركلات الترجيح تعتمد على الحظ، لكن الحمد لله على كل حال، عانينا من كثرة الإصابات والإجهاد البدني، لكن سنواصل المضي قدما".

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي والشوطين الإضافيين بهدف لكل فريق.

وافتتح عادل بولبينة النتيجة للجزائر في الدقيقة 46 بعد متابعة لتسديدة.

وتعادل أوليفيرا في الدقيقة 64 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وسيطر التعادل في ركلات الترجيح بإهدار كل منتخب ركلة، إذ أضاع ياسين بنزية للجزائر ثم ماركوس ميلوني للإمارات.

واستمر التعادل حتى تم التوجه لضربة وضربة حتى أنقذ المقبالي لركلة نوفل خاشف ثم سجل ريتشارد أكونور لمنتخب الإمارات ليتأهل إلى نصف النهائي ويواجه المغرب.