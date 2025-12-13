كأس العرب – بوقرة: أشعر بالإحباط بعد الخروج من الإمارات

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 00:38

كتب : FilGoal

مجيد بوقرة - الجزائر

عبر مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر عن إحباطه بعد الخروج من بطولة كأس العرب بالخسارة من الإمارات.

وفاز منتخب الإمارات على منافسه الجزائر بركلات الترجيح 7-6 في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.

وقال بوقرة لقناة الكاس: "أشعر بالإحباط بعد الخروج من ربع نهائي كأس العرب بالهزيمة من الإمارات، كنا نسعد لإسعاد الجماهير ولم يحالفنا التوفيق ونعتذر لهم، لكن هذه هي كرة القدم".

أخبار متعلقة:
كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن الشيبي لـ في الجول: درسنا فلامنجو جيدا.. ولم أتابع منتخب مصر في كأس العرب كأس العرب – كوزمين: تمكنا من إيقاف خطورة الجزائر كأس العرب – استمر في العمل والنتائج أتت.. الإمارات تهزم الجزائر وتصل لنصف النهائي

وأنهى حديثه قائلا: "ركلات الترجيح تعتمد على الحظ، لكن الحمد لله على كل حال، عانينا من كثرة الإصابات والإجهاد البدني، لكن سنواصل المضي قدما".

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي والشوطين الإضافيين بهدف لكل فريق.

وافتتح عادل بولبينة النتيجة للجزائر في الدقيقة 46 بعد متابعة لتسديدة.

وتعادل أوليفيرا في الدقيقة 64 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وسيطر التعادل في ركلات الترجيح بإهدار كل منتخب ركلة، إذ أضاع ياسين بنزية للجزائر ثم ماركوس ميلوني للإمارات.

واستمر التعادل حتى تم التوجه لضربة وضربة حتى أنقذ المقبالي لركلة نوفل خاشف ثم سجل ريتشارد أكونور لمنتخب الإمارات ليتأهل إلى نصف النهائي ويواجه المغرب.

مجيد بوقرة الجزائر كأس العرب
نرشح لكم
أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة" كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن كأس العرب – كوزمين: تمكنا من إيقاف خطورة الجزائر كأس العرب – استمر في العمل والنتائج أتت.. الإمارات تهزم الجزائر وتصل لنصف النهائي كأس العرب – إصابة النعيمات بقطع في الرباط الصليبي كأس العرب – النعيمات يوجه رسالة طمأنة بعد إصابته الخطيرة كأس العرب – أبو ليلى: وعدنا النعيمات بتحقيق الفوز وأوفينا انتهت كأس العرب - الجزائر (1)6-7(1) الإمارات.. إلى نصف النهائي
أخر الأخبار
خبر في الجول - المصري يفسخ عقد الفرنسي كيليان 4 ساعة | الكرة المصرية
هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر 4 ساعة | الكرة المصرية
كأس العرب – بوقرة: أشعر بالإحباط بعد الخروج من الإمارات 4 ساعة | كأس العرب
أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة" 4 ساعة | كأس العرب
كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن 5 ساعة | كأس العرب
الشيبي لـ في الجول: درسنا فلامنجو جيدا.. ولم أتابع منتخب مصر في كأس العرب 5 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 5 ساعة | الدوري المصري
كأس العرب – كوزمين: تمكنا من إيقاف خطورة الجزائر 6 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519070/كأس-العرب-بوقرة-أشعر-بالإحباط-بعد-الخروج-من-الإمارات