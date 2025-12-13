أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"

تقدم أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني باعتذاره للجماهير عن الإخفاق في بطولة كأس العرب، كما كشف عن الأزمات المحيطة بتحضيرات المنتخب.

وقال حسن عبر قناة دي إم سي: "بالتأكيد كان هناك إخفاق. نظهر للحديث في النجاح والإخفاق لأن هذا حق الناس علينا ولأننا نتحمل المسؤولية ولا نهرب من المواقف الصعبة. كنا رجالا ومخلصين في الملعب وحققنا النجاحات لبلادنا وما زلنا على هذا العهد ولن نتنصل".

وأضاف "يجب أن يفهم الناس ما دار في الكواليس لأننا رأينا الكثير من الجهابذة يتحدثون. لا نمانع النقد لأننا ننتقد كذلك، ولكننا ننتقد لأجل الصالح العام وليس الأغراض".

وأكمل "الحزن من حق الناس ونتقبله، وأنا حزين للغاية وأقدم آلاف الاعتذارات على حزن الناس وحده قبل أي شيء. المشجع يتمنى أن يفرح ويأتي ليشجع منتخب بلده ويراه يفوز. كذلك نتقبل النقد إن كان صحيا للعلاج وليس لشخصنة الأمور".

وكشف "حلمي طولان في البداية رفض مقترح تولي مهمة المنتخب المشارك في كأس العرب وكنا نبحث عن مدير فني آخر على المستوى الشخصي كنت أتمنى أن يختار حسام حسن أحد مساعديه طارق سليمان أو محمد عبد الواحد لتولي قيادة المنتخب الثاني تحت إشرافه".

وأوضح "طلبنا تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري أكثر من مرة لأن القوام الأساسي ٦-٧ لاعبين في المنتخب كان من الفريق وأحمد دياب صديق شخصي لكنه مسؤول عن ذلك وأبلغني بصعوبة تأجيل المباراتين، رغم أنهم بعد أيام أجلوا مباراتين للأهلي والزمالك بشكل طبيعي".

وتابع "كل توقف دولي كنا ننتظر قائمة المنتخب الأول من أجل اختيار قائمتنا وفجأة تم استبعاد ٧ لاعبين من القوام الأساسي".

وواصل "بيراميدز لم يترك مروان حمدي دعما للمنتخبات الوطنية (والبتنجانية) كما يقال ولكن بسبب موقف رحيل وليد الكرتي للمغرب فقط".

وكشف "حلمي طولان كان سيعتذر عن قيادة المنتخب قبل فترة قصيرة من كأس العرب بسبب عدم التعاون وغياب لاعبي القوام الأساسي لكن قلت له لن نقفز من المركب".

واختتم "بعض الجهابذة قالوا لماذا ظهر أحمد حسن وهو يمنح اللاعبين تعليمات، (أومال أنت اللي هتتكلم؟). عندما نرى سيد عبد الحفيظ قائد الأهلي السابق يمنح لاعبين تعليمات هل هذا خطأ؟ عندما يمنح إبراهيم حسن بقيمته التاريخية تعليمات لمحمد هاني هل هذا خطأ؟"