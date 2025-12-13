كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن

السبت، 13 ديسمبر 2025 - 00:04

كتب : FilGoal

علي مجرشي - منتخب السعودية

شدد علي مجرشي لاعب السعودية على صعوبة مهمة منتخب بلاده في مواجهة الأردن.

ويلعب منتخب السعودية ضد الأردن يوم الإثنين ضمن نصف نهائي كأس العرب.

وقال مجرشي عبر موقع فيفا: "تمكنا من الظفر ببطاقة التأهل أمام منتخب فلسطين الذي قدم مستوى رائع ونتمنى له حظا أفضل خلال المباريات المقبلة".

أخبار متعلقة:
كأس العرب – كوزمين: تمكنا من إيقاف خطورة الجزائر كأس العرب – استمر في العمل والنتائج أتت.. الإمارات تهزم الجزائر وتصل لنصف النهائي كأس العرب – إصابة النعيمات بقطع في الرباط الصليبي كأس العرب – النعيمات يوجه رسالة طمأنة بعد إصابته الخطيرة

وأضاف "لعب 120 دقيقة ليس بالأمر السهل، ولكن لا يوجد مباراة سهلة في كأس العرب، وعلينا القتال أمام الأردن".

وتأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب عقب الفوز على فلسطين 2-1 في ربع النهائي.

فيما فاز منتخب الأردن على العراق بهدف دون رد سجله علي علوان من ركلة جزاء.

وتعرض يزن النعيمات مهاجم الأردن لإصابة قوية وغادر ملعب المباراة على أثرها في الدقيقة 15.

وأعلن منتخب الأردن إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

كأس العرب منتخب السعودية
نرشح لكم
كأس العرب – بوقرة: أشعر بالإحباط بعد الخروج من الإمارات أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة" كأس العرب – كوزمين: تمكنا من إيقاف خطورة الجزائر كأس العرب – استمر في العمل والنتائج أتت.. الإمارات تهزم الجزائر وتصل لنصف النهائي كأس العرب – إصابة النعيمات بقطع في الرباط الصليبي كأس العرب – النعيمات يوجه رسالة طمأنة بعد إصابته الخطيرة كأس العرب – أبو ليلى: وعدنا النعيمات بتحقيق الفوز وأوفينا انتهت كأس العرب - الجزائر (1)6-7(1) الإمارات.. إلى نصف النهائي
أخر الأخبار
هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر 12 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب – بوقرة: أشعر بالإحباط بعد الخروج من الإمارات 19 دقيقة | كأس العرب
أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة" 24 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن 53 دقيقة | كأس العرب
الشيبي لـ في الجول: درسنا فلامنجو جيدا.. ولم أتابع منتخب مصر في كأس العرب ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه ساعة | الدوري المصري
كأس العرب – كوزمين: تمكنا من إيقاف خطورة الجزائر ساعة | الوطن العربي
حوار في الجول - جونينيو: هذه مشكلة الجيل الحالي للبرازيل.. ومرموش يسير على خطى صلاح 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519068/كأس-العرب-مجرشي-لا-يوجد-مباراة-سهلة-في-البطولة-وعلينا-القتال-أمام-الأردن