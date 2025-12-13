كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن

شدد علي مجرشي لاعب السعودية على صعوبة مهمة منتخب بلاده في مواجهة الأردن.

ويلعب منتخب السعودية ضد الأردن يوم الإثنين ضمن نصف نهائي كأس العرب.

وقال مجرشي عبر موقع فيفا: "تمكنا من الظفر ببطاقة التأهل أمام منتخب فلسطين الذي قدم مستوى رائع ونتمنى له حظا أفضل خلال المباريات المقبلة".

وأضاف "لعب 120 دقيقة ليس بالأمر السهل، ولكن لا يوجد مباراة سهلة في كأس العرب، وعلينا القتال أمام الأردن".

وتأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب عقب الفوز على فلسطين 2-1 في ربع النهائي.

فيما فاز منتخب الأردن على العراق بهدف دون رد سجله علي علوان من ركلة جزاء.

وتعرض يزن النعيمات مهاجم الأردن لإصابة قوية وغادر ملعب المباراة على أثرها في الدقيقة 15.

وأعلن منتخب الأردن إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي للركبة.