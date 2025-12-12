الشيبي لـ في الجول: درسنا فلامنجو جيدا.. ولم أتابع منتخب مصر في كأس العرب

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 23:52

كتب : حامد وجدي

محمد الشيبي - بيراميدز

يؤمن محمد الشيبي لاعب بيراميدز بقدرات فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام فلامنجو.

ويلتقي بيراميدز مع فلامنجو في السابعة مساء السبت بكأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وقال الشيبي في تصريحات خاصة لـ : "فلامنجو فريق كبير، ودرسنا نقاط القوة والضعف فيه جيدا، ونتمنى أن نكون في الموعد ونتأهل للمباراة النهائية".

أخبار متعلقة:
مؤتمر فيليبي لويس: نتوقع مباراة صعبة للغاية ضد بيراميدز.. وأعلم الكثير عن الكرة المصرية كأس إنتركونتيننتال - القطري عبد الرحمن الجاسم حكم مباراة بيراميدز وفلامنجو إيفرتون: هذه نقطة قوة بيراميدز ضد فلامنجو.. أشعر أنني أعيش في رحلة استكشافية فيليبي لويس: لم أشاهد أي شيء عن بيراميدز حتى الآن.. وهذا ما أعلمه عنه

وأضاف "خطولرة أجنحة فلامنجو؟ هدفي دائما الظهور بشكل جيد بغض النظر عن اللاعب الذي أدافع أمامه".

وتابع "سعيد بالانضمام لمنتخب المغرب في كأس إفريقيا، وبالطبع كل لاعب يحلم بتمثيل منتخب بلاده".

وأتم "منتخب مصر صاحب مكانة كبيرة في إفريقيا، لم أتوثع خروجه من دور المجموعات بكأس العرب، لكني للأمانة لم أتابعه وكنت أتابع منتخب المغرب".

وتأهل بيراميدز للمباراة بالفوز على أوكلاند سيتي ثم أهلي جدة السعودي متوجا بلقب كأس القارات الـ3.

فيما فاز فلامنجو على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1 في دربي الأمريكيتين.

وينتظر باريس سان جيرمان المتأهل من تلك المواجهة لملاقاته في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

بيراميدز فلامنجو محمد الشيبي
نرشح لكم
خبر في الجول - المصري يفسخ عقد الفرنسي كيليان هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه كأس عاصمة مصر - ركلة حاسمة وهدف ملغي.. إنبي يهزم الأهلي في الجولة الأولى رامي نصوحي: الزمالك لن ينجو من أزمة سحب أرضه في هذه الحالة مصطفى فتحي لـ في الجول: لا نفكر في سان جيرمان الآن.. وننتظر دعم الجمهور انتهت في كأس عاصمة مصر - الأهلي (0)-(1) إنبي الزمالك يرفض الأرض البديلة.. ويناشد الرئيس السيسي
أخر الأخبار
خبر في الجول - المصري يفسخ عقد الفرنسي كيليان ساعة | الكرة المصرية
هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر 2 ساعة | الكرة المصرية
كأس العرب – بوقرة: أشعر بالإحباط بعد الخروج من الإمارات 2 ساعة | كأس العرب
أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة" 2 ساعة | كأس العرب
كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن 2 ساعة | كأس العرب
الشيبي لـ في الجول: درسنا فلامنجو جيدا.. ولم أتابع منتخب مصر في كأس العرب 3 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 ساعة | الدوري المصري
كأس العرب – كوزمين: تمكنا من إيقاف خطورة الجزائر 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519067/الشيبي-لـ-في-الجول-درسنا-فلامنجو-جيدا-ولم-أتابع-منتخب-مصر-في-كأس-العرب