الشيبي لـ في الجول: درسنا فلامنجو جيدا.. ولم أتابع منتخب مصر في كأس العرب

يؤمن محمد الشيبي لاعب بيراميدز بقدرات فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام فلامنجو.

ويلتقي بيراميدز مع فلامنجو في السابعة مساء السبت بكأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وقال الشيبي في تصريحات خاصة لـ : "فلامنجو فريق كبير، ودرسنا نقاط القوة والضعف فيه جيدا، ونتمنى أن نكون في الموعد ونتأهل للمباراة النهائية".

وأضاف "خطولرة أجنحة فلامنجو؟ هدفي دائما الظهور بشكل جيد بغض النظر عن اللاعب الذي أدافع أمامه".

وتابع "سعيد بالانضمام لمنتخب المغرب في كأس إفريقيا، وبالطبع كل لاعب يحلم بتمثيل منتخب بلاده".

وأتم "منتخب مصر صاحب مكانة كبيرة في إفريقيا، لم أتوثع خروجه من دور المجموعات بكأس العرب، لكني للأمانة لم أتابعه وكنت أتابع منتخب المغرب".

🗣️محمد الشيبي: لن أكذب عليك، أنا لم أشاهد منتخب مصر في كأس العرب pic.twitter.com/GM1wAcAD4u — FilGoal (@FilGoal) December 12, 2025

وتأهل بيراميدز للمباراة بالفوز على أوكلاند سيتي ثم أهلي جدة السعودي متوجا بلقب كأس القارات الـ3.

فيما فاز فلامنجو على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1 في دربي الأمريكيتين.

وينتظر باريس سان جيرمان المتأهل من تلك المواجهة لملاقاته في نهائي كأس إنتركونتيننتال.