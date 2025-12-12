مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه

خرج يزن النعيمات لاعب العربي القطري ومنتخب الأردن من حسابات الأهلي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتعرض النعيمات لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الأردن ضد العراق.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "يزن النعيمات خرج من حسابات الأهلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي".

وأضاف "الثنائي بابلو الصباغ لاعب سوون الكوري الجنوبي وعلي علوان مهاجم الكرمة العراقي ضمن القائمة المرشحة لضم واحد منه".

وأتم المصدر "الأهلي متخوف من ضم الصباغ بسبب حياته الشخصية التي لا تناسب النادي واتجاهه للغناء بجانب كرة القدم لكنه بدأ إجراءات استخراج جواز سفر فلسطيني وبالتالي سيقيد كلاعب مصري حال ضمه".

موقف الأهلي من النعيمات

حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن يزن النعيمات هو الخيار الأول لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الأهلي وافق على الشروط الشخصية للاعب الأردني في انتظار التوصل لاتفاق مع العربي القطري.

ورفض الأهلي فكرة استغلال الشرط الجزائي في عقد النعيمات مع العربي حفاظا على العلاقات الودية بين الناديين.

موقف الصباغ

قال ممدوح الساعاتي وكيل الصباغ من قبل عبر قناة أون سبورت: "الأهلي قدم عرضا رسميا لضم بابلو الصباغ، وناديه الكوري حدد سعر بيعه 2 مليون دولار".

وأضاف "توصلنا لاتفاق مع النادي الكوري على أن يكون سعر بابلو الصباغ 1.5 مليون دولار يتم دفعها على مرتين".

وأكمل "الأهلي لا يزال يراقب أكثر من مهاجم وسوف يختار من بينهم".

وأتم تصريحاته "بابلو الصباغ طلب الحصول على راتب سنوي مليون دولار، واللاعب كان حرا لكنه وقع عقدا جديدا مع ناديه من أجل الاستفادة ماليا بعد بيعه بنصف المبلغ".