كأس العرب – كوزمين: تمكنا من إيقاف خطورة الجزائر

أوضح أولاريو كوزمين المدير الفني لمنتخب الإمارات أن فريقه تمكن من إيقاف خطورة الجزائر.

وفاز منتخب الإمارات على منافسه الجزائر بركلات الترجيح 7-6 في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.

وقال كوزمين لقناة الكاس: "واجهنا فريقا قويا وتمكنا من إيقاف مفاتيح خطورتهم رغم تأخرنا في النتيجة".

وأضاف "عندما هاجمنا في الشوط الثاني تمكنا من تسجيل هدف التعادل حتى توجهنا لركلات الترجيح".

وأكمل "لدينا 3 لاعبين تحت 23 عاما مثل سلطان عادل وريتشارد أكونور لكنهما تمكنا من تسجيل ركلتي الترجيح وانتصرنا".

وأنهى حديثه قائلا: "منتخب المغرب يشبه الجزائر في طريقة اللعب وسنبذل كل ما في وسعنا ضده".

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي والشوطين الإضافيين بهدف لكل فريق.

وكان كوزمين قد عبر عن حزنه في وقت سابق بسبب خطف منتخب مصر التعادل أمامه في دور المجموعات.

وقال كوزمين وقتها: "لم أواجه مثل هذا الحظ السيء طوال مسيرتي، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو استمرار العمل والنتائج سوف تأتي".

وتحقق حديث المدرب الروماني واستمر في العمل والنتائج إذ انتصر على الكويت 3-1 في دور المجموعات بعد التعادل مع مصر وتأهل لدور ربع النهائي.

ثم انتصر على الجزائر بركلات الترجيح ووصل إلى دور نصف النهائي وضرب موعدا مع المغرب.