كأس العرب – كوزمين: تمكنا من إيقاف خطورة الجزائر

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 23:03

كتب : FilGoal

كوزمين أولاريو - الإمارات

أوضح أولاريو كوزمين المدير الفني لمنتخب الإمارات أن فريقه تمكن من إيقاف خطورة الجزائر.

وفاز منتخب الإمارات على منافسه الجزائر بركلات الترجيح 7-6 في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.

وقال كوزمين لقناة الكاس: "واجهنا فريقا قويا وتمكنا من إيقاف مفاتيح خطورتهم رغم تأخرنا في النتيجة".

أخبار متعلقة:
كأس العرب – استمر في العمل والنتائج أتت.. الإمارات تهزم الجزائر وتصل لنصف النهائي كأس العرب – إصابة النعيمات بقطع في الرباط الصليبي كأس العرب – النعيمات يوجه رسالة طمأنة بعد إصابته الخطيرة كأس العرب – أبو ليلى: وعدنا النعيمات بتحقيق الفوز وأوفينا

وأضاف "عندما هاجمنا في الشوط الثاني تمكنا من تسجيل هدف التعادل حتى توجهنا لركلات الترجيح".

وأكمل "لدينا 3 لاعبين تحت 23 عاما مثل سلطان عادل وريتشارد أكونور لكنهما تمكنا من تسجيل ركلتي الترجيح وانتصرنا".

وأنهى حديثه قائلا: "منتخب المغرب يشبه الجزائر في طريقة اللعب وسنبذل كل ما في وسعنا ضده".

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي والشوطين الإضافيين بهدف لكل فريق.

وكان كوزمين قد عبر عن حزنه في وقت سابق بسبب خطف منتخب مصر التعادل أمامه في دور المجموعات.

وقال كوزمين وقتها: "لم أواجه مثل هذا الحظ السيء طوال مسيرتي، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو استمرار العمل والنتائج سوف تأتي".

وتحقق حديث المدرب الروماني واستمر في العمل والنتائج إذ انتصر على الكويت 3-1 في دور المجموعات بعد التعادل مع مصر وتأهل لدور ربع النهائي.

ثم انتصر على الجزائر بركلات الترجيح ووصل إلى دور نصف النهائي وضرب موعدا مع المغرب.

أولاريو كوزمين الإمارات كأس العرب الجزائر
نرشح لكم
كأس العرب – بوقرة: أشعر بالإحباط بعد الخروج من الإمارات كأس العرب – استمر في العمل والنتائج أتت.. الإمارات تهزم الجزائر وتصل لنصف النهائي كأس العرب – إصابة النعيمات بقطع في الرباط الصليبي الركراكي: رفضت المؤتمر الصحفي لأن المهم الآن هو العمل وليس الكلام كأس العرب – النعيمات يوجه رسالة طمأنة بعد إصابته الخطيرة كأس العرب – أبو ليلى: وعدنا النعيمات بتحقيق الفوز وأوفينا انتهت كأس العرب - الجزائر (1)6-7(1) الإمارات.. إلى نصف النهائي تشكيل كأس العرب – بولبينة يقود هجوم الجزائر.. وخيمينيز في وسط الإمارات
أخر الأخبار
هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر 12 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب – بوقرة: أشعر بالإحباط بعد الخروج من الإمارات 19 دقيقة | كأس العرب
أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة" 24 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن 53 دقيقة | كأس العرب
الشيبي لـ في الجول: درسنا فلامنجو جيدا.. ولم أتابع منتخب مصر في كأس العرب ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه ساعة | الدوري المصري
كأس العرب – كوزمين: تمكنا من إيقاف خطورة الجزائر ساعة | الوطن العربي
حوار في الجول - جونينيو: هذه مشكلة الجيل الحالي للبرازيل.. ومرموش يسير على خطى صلاح 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519065/كأس-العرب-كوزمين-تمكنا-من-إيقاف-خطورة-الجزائر