حوار في الجول - جونينيو: هذه مشكلة الجيل الحالي للبرازيل.. ومرموش يسير على خطى صلاح

وكيل النني يكشف لـ في الجول حقيقة رفض كولر انضمامه لـ الأهلي

مدرب برايتون عن إمكانية مشاركة صلاح: ليس لدي فكرة.. والأمر يتعلق بنا

ذا صن: تفاصيل اجتماع سري بين صلاح وهيندرسون في لندن

سلوت: ليس لدي أسباب تجعلني أرغب في رحيل صلاح.. وهذا ما يجب حدوثه المرة المقبلة