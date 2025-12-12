كأس العرب – استمر في العمل والنتائج أتت.. الإمارات تهزم الجزائر وتصل لنصف النهائي

فاز منتخب الإمارات على منافسه الجزائر بركلات الترجيح 7-6 في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي والشوطين الإضافيين بهدف لكل فريق.

وكان أولاريو كوزمين المدير الفني لمنتخب الإمارات قد عبر عن حزنه في وقت سابق بسبب خطف منتخب مصر التعادل أمامه في دور المجموعات.

وقال كوزمين وقتها: "لم أواجه مثل هذا الحظ السيء طوال مسيرتي، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو استمرار العمل والنتائج سوف تأتي".

وتحقق حديث المدرب الروماني واستمر في العمل والنتائج إذ انتصر على الكويت 3-1 في دور المجموعات بعد التعادل مع مصر وتأهل لدور ربع النهائي.

ثم انتصر على الجزائر بركلات الترجيح ووصل إلى دور نصف النهائي وضرب موعدا مع المغرب.

وافتتح عادل بولبينة النتيجة للجزائر في الدقيقة 46 بعد متابعة لتسديدة.

وتعادل أوليفيرا في الدقيقة 64 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وسيطر التعادل في ركلات الترجيح بإهدار كل منتخب ركلة، إذ أضاع ياسين بنزية للجزائر ثم ماركوس ميلوني للإمارات.

واستمر التعادل حتى تم التوجه لضربة وضربة حتى أنقذ المقبالي لركلة نوفل خاشف ثم سجل ريتشارد أكونور للإمارات ليتأهل إلى نصف النهائي.

