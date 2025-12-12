كأس عاصمة مصر - ركلة حاسمة وهدف ملغي.. إنبي يهزم الأهلي في الجولة الأولى

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 22:13

كتب : FilGoal

الأهلي وإنبي

تغلب إنبي على الأهلي بهدف دون رد في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى لكأس عاصمة مصر.

البداية أتت بتسديدة قوية من محمد عبد الله تصدى لها حارس إنبي في الدقيقة 6.

وفي الدقيقة 27 تحصل إنبي على ركلة جزاء ضد محمد شكري ظهير الأهلي.

وسجل محمد حمدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29 من ركلة الجزاء.

وتصدى محمد سيحا حارس الأهلي لتسديدة خطيرة من محمد شريف حتحوت في الدقيقة 39.

ومع انطلاق الشوط الثاني سجل أحمد رضا هدف التعادل بعد عرضية من ديانج، ولكن تم إلغاؤه بسبب التسلل.

وحل حمزة عبد الكريم وأشرف داري بدلا من محمد شكري وأحمد رضا بصفوف الأهلي في الدقيقة 58.

وشتت مصطفى العش عرضية من إنبي ارتطمت بعارضة الأهلي في النهاية في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 70 شارك سيد سعيد بدلا من زياد كمال في صفوف إنبي.

وأتى حسين الشحات وإبراهيم الأسيوطي بدلا من محمد عبد الله ومصطفى العش في الدقيقة 77.

وتعرض إنبي للنقص العددي في الدقيقة 81 بطرد علي محمود للإنذار الثاني.

وأتى عمر سيد معوض بدلا من أليو ديانج في آخر تبديلات الأهلي بالدقيقة 83.

وفي الدقيقة 85 حل أحمد العجوز بدلا من محمد شريف حتحوت.

ويتواجد الأهلي وإنبي في المجموعة الأولى مع طلائع الجيش وفاركو وغزل المحلة والمقاولون العرب وسيراميكا.

الأهلي إنبي كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
خبر في الجول - المصري يفسخ عقد الفرنسي كيليان هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر الشيبي لـ في الجول: درسنا فلامنجو جيدا.. ولم أتابع منتخب مصر في كأس العرب مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه رامي نصوحي: الزمالك لن ينجو من أزمة سحب أرضه في هذه الحالة مصطفى فتحي لـ في الجول: لا نفكر في سان جيرمان الآن.. وننتظر دعم الجمهور انتهت في كأس عاصمة مصر - الأهلي (0)-(1) إنبي الزمالك يرفض الأرض البديلة.. ويناشد الرئيس السيسي
أخر الأخبار
خبر في الجول - المصري يفسخ عقد الفرنسي كيليان 2 ساعة | الكرة المصرية
هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر 2 ساعة | الكرة المصرية
كأس العرب – بوقرة: أشعر بالإحباط بعد الخروج من الإمارات 2 ساعة | كأس العرب
أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة" 2 ساعة | كأس العرب
كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن 3 ساعة | كأس العرب
الشيبي لـ في الجول: درسنا فلامنجو جيدا.. ولم أتابع منتخب مصر في كأس العرب 3 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 ساعة | الدوري المصري
كأس العرب – كوزمين: تمكنا من إيقاف خطورة الجزائر 4 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519062/كأس-عاصمة-مصر-ركلة-حاسمة-وهدف-ملغي-إنبي-يهزم-الأهلي-في-الجولة-الأولى