كأس عاصمة مصر - ركلة حاسمة وهدف ملغي.. إنبي يهزم الأهلي في الجولة الأولى

تغلب إنبي على الأهلي بهدف دون رد في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى لكأس عاصمة مصر.

البداية أتت بتسديدة قوية من محمد عبد الله تصدى لها حارس إنبي في الدقيقة 6.

وفي الدقيقة 27 تحصل إنبي على ركلة جزاء ضد محمد شكري ظهير الأهلي.

وسجل محمد حمدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29 من ركلة الجزاء.

وتصدى محمد سيحا حارس الأهلي لتسديدة خطيرة من محمد شريف حتحوت في الدقيقة 39.

ومع انطلاق الشوط الثاني سجل أحمد رضا هدف التعادل بعد عرضية من ديانج، ولكن تم إلغاؤه بسبب التسلل.

وحل حمزة عبد الكريم وأشرف داري بدلا من محمد شكري وأحمد رضا بصفوف الأهلي في الدقيقة 58.

وشتت مصطفى العش عرضية من إنبي ارتطمت بعارضة الأهلي في النهاية في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 70 شارك سيد سعيد بدلا من زياد كمال في صفوف إنبي.

وأتى حسين الشحات وإبراهيم الأسيوطي بدلا من محمد عبد الله ومصطفى العش في الدقيقة 77.

وتعرض إنبي للنقص العددي في الدقيقة 81 بطرد علي محمود للإنذار الثاني.

وأتى عمر سيد معوض بدلا من أليو ديانج في آخر تبديلات الأهلي بالدقيقة 83.

وفي الدقيقة 85 حل أحمد العجوز بدلا من محمد شريف حتحوت.

ويتواجد الأهلي وإنبي في المجموعة الأولى مع طلائع الجيش وفاركو وغزل المحلة والمقاولون العرب وسيراميكا.