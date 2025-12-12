مصطفى فتحي لـ في الجول: لا نفكر في سان جيرمان الآن.. وننتظر دعم الجمهور

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 21:44

كتب : حامد وجدي

بيراميدز - فيوتشر - مصطفى فتحي

شدد مصطفى فتحي لاعب بيراميدز على تركيز فريقه الكامل على مواجهة فلامنجو.

ويلتقي بيراميدز مع فلامنجو غدا السبت في السابعة مساءً في كأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وقال فتحي عبر FilGoal.com : "تركيزنا منصب على مباراة فلامنجو، ولا نفكر في مواجهة باريس سان جيرمان الآن. إذا لم نفز على فلامنجو فلن نلعب النهائي".

أخبار متعلقة:
كأس إنتركونتيننتال - القطري عبد الرحمن الجاسم حكم مباراة بيراميدز وفلامنجو مؤتمر فيليبي لويس: نتوقع مباراة صعبة للغاية ضد بيراميدز.. وأعلم الكثير عن الكرة المصرية إيفرتون: هذه نقطة قوة بيراميدز ضد فلامنجو.. أشعر أنني أعيش في رحلة استكشافية فيليبي لويس: لم أشاهد أي شيء عن بيراميدز حتى الآن.. وهذا ما أعلمه عنه

وشدد فتحي "نحن نمثل مصر في هذه البطولة العالمية، وننتظر دعم الجمهور المصري الكبير المتواجد في قطر".

ويدير القطري عبد الرحمن الجاسم مباراة بيراميدز ضد فلامنجو تحكيميا في كأس التحدي.

وتأهل بيراميدز للمباراة بالفوز على أوكلاند سيتي ثم أهلي جدة السعودي متوجا بلقب كأس القارات الـ3.

فيما فاز فلامنجو على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1 في دربي الأمريكيتين.

وينتظر باريس سان جيرمان المتأهل من تلك المواجهة لملاقاته في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

موعد مواجهة بيراميدز أمام فلامنجو

يستضيف ملعب أحمد بن علي بمدينة الريان القطرية.

وتقام المباراة يوم السبت الموافق 13 من ديسمبر 2025.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.

بيراميدز إنتركونتيننال فلامنجو
نرشح لكم
خبر في الجول - المصري يفسخ عقد الفرنسي كيليان هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر الشيبي لـ في الجول: درسنا فلامنجو جيدا.. ولم أتابع منتخب مصر في كأس العرب مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه كأس عاصمة مصر - ركلة حاسمة وهدف ملغي.. إنبي يهزم الأهلي في الجولة الأولى رامي نصوحي: الزمالك لن ينجو من أزمة سحب أرضه في هذه الحالة انتهت في كأس عاصمة مصر - الأهلي (0)-(1) إنبي الزمالك يرفض الأرض البديلة.. ويناشد الرئيس السيسي
أخر الأخبار
خبر في الجول - المصري يفسخ عقد الفرنسي كيليان ساعة | الكرة المصرية
هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر 2 ساعة | الكرة المصرية
كأس العرب – بوقرة: أشعر بالإحباط بعد الخروج من الإمارات 2 ساعة | كأس العرب
أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة" 2 ساعة | كأس العرب
كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن 2 ساعة | كأس العرب
الشيبي لـ في الجول: درسنا فلامنجو جيدا.. ولم أتابع منتخب مصر في كأس العرب 3 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 ساعة | الدوري المصري
كأس العرب – كوزمين: تمكنا من إيقاف خطورة الجزائر 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519060/مصطفى-فتحي-لـ-في-الجول-لا-نفكر-في-سان-جيرمان-الآن-وننتظر-دعم-الجمهور