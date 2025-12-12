مصطفى فتحي لـ في الجول: لا نفكر في سان جيرمان الآن.. وننتظر دعم الجمهور

شدد مصطفى فتحي لاعب بيراميدز على تركيز فريقه الكامل على مواجهة فلامنجو.

ويلتقي بيراميدز مع فلامنجو غدا السبت في السابعة مساءً في كأس التحدي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وقال فتحي عبر FilGoal.com : "تركيزنا منصب على مباراة فلامنجو، ولا نفكر في مواجهة باريس سان جيرمان الآن. إذا لم نفز على فلامنجو فلن نلعب النهائي".

وشدد فتحي "نحن نمثل مصر في هذه البطولة العالمية، وننتظر دعم الجمهور المصري الكبير المتواجد في قطر".

ويدير القطري عبد الرحمن الجاسم مباراة بيراميدز ضد فلامنجو تحكيميا في كأس التحدي.

وتأهل بيراميدز للمباراة بالفوز على أوكلاند سيتي ثم أهلي جدة السعودي متوجا بلقب كأس القارات الـ3.

فيما فاز فلامنجو على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1 في دربي الأمريكيتين.

وينتظر باريس سان جيرمان المتأهل من تلك المواجهة لملاقاته في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

موعد مواجهة بيراميدز أمام فلامنجو

يستضيف ملعب أحمد بن علي بمدينة الريان القطرية.

وتقام المباراة يوم السبت الموافق 13 من ديسمبر 2025.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.