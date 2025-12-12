كأس العرب – إصابة النعيمات بقطع في الرباط الصليبي

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 21:41

كتب : FilGoal

يزن النعيمات - الأردن

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم إصابة يزن النعيمات بالقطع في الرباط الصليبي الأمامي في مباراة العراق.

المباراة شهدت مغادرة يزن النعيمات متأثرا بإصابة تبدو قوية في انتظار الإعلان عن تفاصيلها.

وكان النعيمات قد وجه رسالة قائلا: "الحمد لله أموري جيدة وأبشركم، النشامي بمن حضر".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن يزن النعيمات هو الخيار الأول لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الأهلي وافق على الشروط الشخصية للاعب الأردني في انتظار التوصل لاتفاق مع العربي القطري.

ويرفض الأهلي فكرة استغلال الشرط الجزائي في عقد النعيمات مع العربي حفاظا على العلاقات الودية بين الناديين.

ومن المحتمل غياب النعيمات عن منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وحجز منتخب الأردن مقعدا في نصف نهائي كأس العرب بالفوز على العراق.

وفاز الأردن على العراق 1-0 في ربع نهائي المسابقة الذي أقيم على ملعب المدينة التعليمية.

ووصل منتخب الأردن إلى نصف نهائي كأس العرب لأول منذ 37 عاما

الإنجاز الأبرز لمنتخب النشامي كان في نسخة 1988 عندما أقيمت البطولة بالأردن وحصل على المركز الرابع

ويلعب منتخب الأردن أمام السعودية في نصف النهائي يوم الاثنين المقبل.

