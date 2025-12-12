مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موعد صول صلاح.. وموقفه أمام نيجيريا

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 21:01

كتب : محمد جمال

منتخب مصر - محمد صلاح

كشف مصدر من منتخب مصر عن موعد وصول محمد صلاح نجم ليفربول للانضمام لمعسكر الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لخوض نهائيات كأس إفريقيا بالمغرب.

وقال مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com : "من المقرر وصول محمد صلاح يوم 15 ديسمبر للانتظام لمعسكر المنتخب تحضيرا لكأس إفريقيا، وسيكون ضمن حسابات الجهاز الفني في مباراة نيجيريا الودية".

ويلعب منتخب مصر أمام نيجيريا وديا يوم 16 ديسمبرالجاري.

وتستضيف المغرب لاستضافة كأس أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

وستكون مباراة ليفربول ضد برايتون غدا السبت على ملعب أنفيلد الأخيرة لصلاح مع الريدز قبل السفر للمشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025.

وشهدت أزمة محمد صلاح مع أرني سلوت مدرب ليفربول انفراجة في الساعات الماضية.

وبحسب بي بي سي سبورت فإن صلاح عاد إلى قائمة ليفربول لمباراة برايتون عقب محادثات إيجابية مع أرني سلوت المدير الفني للفريق.

ماذا حدث؟

جلس صلاح على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة ضد وست هام في الجولة 13 والتي انتهت بنتيجة 2-0.

وضد سندرلاند بدأ على الدكة ثم شارك في الشوط الثاني في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

سلوت تحدث آنذاك عن الأمر قائلا: "رأيي حول ما يقال عن جلوس صلاح على الدكة؟ أتفهم الأمر، وهو يستحق ذلك نظرا لما قدمه للنادي على مدار 6-7 سنوات، هذا أمر طبيعي تماما".

وجلس لمدة 90 دقيقة مجددا في تعادل ليفربول مع ليدز بنتيجة 3-3، وهو ما يحدث لأول مرة في مسيرته مع ليفربول.

صلاح بعد المباراة شن هجوما غاضبا على النادي وسلوت: "أعتقد أنه أمر لا يصدق، أن أجلس على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة. أعتقد أنها المرة السابعة التي أجلس فيها على مقاعد البدلاء. إنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في مسيرتي".

وواصل "أشعر وكأني يتم إلقاء اللوم عليّ. بذلت الكثير من أجل هذا النادي لكسب الاحترام. لا أقول إنني أتفوق على أي شخص، لكنني اكتسبت الاحترام".

عقب تصريحات صلاح تحدث أساطير الكرة العالمية والإنجليزية عن موقف اللاعب والمدير الفني والنادي بين مؤيد ومعارض.

واستبعد سلوت صلاح عن قائمة مباراة ليفربول ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الريدز بهدف في الدقائق الأخيرة في سان سيرو.

في الوقت الحالي ارتبط اسم بايرن ميونيخ وأيضا أندية الدوري السعودي لضم صلاح.

ولم يتحدد بعد موقف الدولي المصري من لقاء برايتون في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

