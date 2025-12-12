انتهت في كأس عاصمة مصر - الأهلي (0)-(1) إنبي

يلعب الأهلي أمام إنبي في الجولة الأولى لمجموعات كأس عاصمة مصر.

ق 85 أحمد العجوز بدلا من محمد شريف حتحوت

ق 83 عمر سيد معوض بدلا من أليو ديانج

ق 81 طرد علي محمود بالإنذار الثاني

ق 77 حسين الشحات وإبراهيم الأسيوطي بدلا من محمد عبد الله ومصطفى العش

ق 70 سيد سعيد بدلا من زياد كمال

ق 67 مصطفى العش يشتت عرضية إنبي لتصطدم بالعارضة

ق 58 حمزة عبد الكريم وأشرف داري بدلا من محمد شكري وأحمد رضا

ق 48 إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق 46 جووول التعادل من أحمد رضا.. عرضية ديانج ولمسة رضا في الشباك

استراحة

ق 39 محمد شريف حتحوت يسدد وسيحا يتصدى

ق 29 جووول محمد حمدي يسجل الأول من ركلة جزاء

ق 27 ركلة جزاء.. محمد شكري يعرقل مهاجم إنبي داخل المنطقة

ق 12 سقوط جراديشار مصابا.. ثم عودته واسئتناف اللعب

ق 6 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق محمد عبد الله أمسكها حارس المرمى بنجاح.

بداية المباراة