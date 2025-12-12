انتهت في كأس عاصمة مصر - الأهلي (0)-(1) إنبي

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 20:09

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري - جراديشار

يلعب الأهلي أمام إنبي في الجولة الأولى لمجموعات كأس عاصمة مصر.

تابع من هنا

--

ق 85 أحمد العجوز بدلا من محمد شريف حتحوت

ق 83 عمر سيد معوض بدلا من أليو ديانج

ق 81 طرد علي محمود بالإنذار الثاني

ق 77 حسين الشحات وإبراهيم الأسيوطي بدلا من محمد عبد الله ومصطفى العش

ق 70 سيد سعيد بدلا من زياد كمال

ق 67 مصطفى العش يشتت عرضية إنبي لتصطدم بالعارضة

ق 58 حمزة عبد الكريم وأشرف داري بدلا من محمد شكري وأحمد رضا

ق 48 إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق 46 جووول التعادل من أحمد رضا.. عرضية ديانج ولمسة رضا في الشباك

استراحة

ق 39 محمد شريف حتحوت يسدد وسيحا يتصدى

ق 29 جووول محمد حمدي يسجل الأول من ركلة جزاء

ق 27 ركلة جزاء.. محمد شكري يعرقل مهاجم إنبي داخل المنطقة

ق 12 سقوط جراديشار مصابا.. ثم عودته واسئتناف اللعب

ق 6 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق محمد عبد الله أمسكها حارس المرمى بنجاح.

بداية المباراة

الأهلي
نرشح لكم
كأس عاصمة مصر - ركلة حاسمة وهدف ملغي.. إنبي يهزم الأهلي في الجولة الأولى رامي نصوحي: الزمالك لن ينجو من أزمة سحب أكتوبر مصطفى فتحي لـ في الجول: لا نفكر في سان جيرمان الآن.. وننتظر دعم الجمهور الزمالك يرفض الأرض البديلة.. ويناشد الرئيس السيسي تشكيل الأهلي - جراديشار يقود الهجوم وعبد الكريم على مقاعد البدلاء دوري المحترفين - القناة ينفرد بالصدارة.. وبلدية المحلة يحقق الفوز الأول كامل أبو علي: لن أقبل التواجد في موسم جديد بدون استاد المصري وكيل النني يكشف لـ في الجول حقيقة رفض كولر انضمامه لـ الأهلي
أخر الأخبار
كأس عاصمة مصر - ركلة حاسمة وهدف ملغي.. إنبي يهزم الأهلي في الجولة الأولى دقيقة | الكرة المصرية
رامي نصوحي: الزمالك لن ينجو من أزمة سحب أكتوبر 7 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى فتحي لـ في الجول: لا نفكر في سان جيرمان الآن.. وننتظر دعم الجمهور 30 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العرب – إصابة النعيمات بقطع في الرباط الصليبي 33 دقيقة | الوطن العربي
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موعد صول صلاح.. وموقفه أمام نيجيريا ساعة | منتخب مصر
عودة العلاقات؟ BBC: صلاح يعود لقائمة ليفربول لمواجهة برايتون ساعة | المحترفون
الركراكي: رفضت المؤتمر الصحفي لأن المهم الآن هو العمل وليس الكلام ساعة | الكرة الإفريقية
انتهت في كأس عاصمة مصر - الأهلي (0)-(1) إنبي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا 4 كأس العرب – طولان: منتخب مصر ولد يتيما.. وتعرضنا للإهانة بسبب شخص واحد يعرفه الجميع
/articles/519055/مباشر-كأس-عاصمة-مصر-الأهلي-0-1-إنبي-بطاقة-حمراء