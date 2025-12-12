انتهت في كأس عاصمة مصر - الأهلي (0)-(1) إنبي

خبر في الجول - المصري يفسخ عقد الفرنسي كيليان

هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر

الشيبي لـ في الجول: درسنا فلامنجو جيدا.. ولم أتابع منتخب مصر في كأس العرب

مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه

كأس عاصمة مصر - ركلة حاسمة وهدف ملغي.. إنبي يهزم الأهلي في الجولة الأولى

رامي نصوحي: الزمالك لن ينجو من أزمة سحب أرضه في هذه الحالة

مصطفى فتحي لـ في الجول: لا نفكر في سان جيرمان الآن.. وننتظر دعم الجمهور

الزمالك يرفض الأرض البديلة.. ويناشد الرئيس السيسي