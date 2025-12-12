انتهت في كأس عاصمة مصر - الأهلي (0)-(1) إنبي

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 20:09

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري - جراديشار

يلعب الأهلي أمام إنبي في الجولة الأولى لمجموعات كأس عاصمة مصر.

تابع من هنا

--

ق 85 أحمد العجوز بدلا من محمد شريف حتحوت

ق 83 عمر سيد معوض بدلا من أليو ديانج

ق 81 طرد علي محمود بالإنذار الثاني

ق 77 حسين الشحات وإبراهيم الأسيوطي بدلا من محمد عبد الله ومصطفى العش

ق 70 سيد سعيد بدلا من زياد كمال

ق 67 مصطفى العش يشتت عرضية إنبي لتصطدم بالعارضة

ق 58 حمزة عبد الكريم وأشرف داري بدلا من محمد شكري وأحمد رضا

ق 48 إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق 46 جووول التعادل من أحمد رضا.. عرضية ديانج ولمسة رضا في الشباك

استراحة

ق 39 محمد شريف حتحوت يسدد وسيحا يتصدى

ق 29 جووول محمد حمدي يسجل الأول من ركلة جزاء

ق 27 ركلة جزاء.. محمد شكري يعرقل مهاجم إنبي داخل المنطقة

ق 12 سقوط جراديشار مصابا.. ثم عودته واسئتناف اللعب

ق 6 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق محمد عبد الله أمسكها حارس المرمى بنجاح.

بداية المباراة

الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول - المصري يفسخ عقد الفرنسي كيليان هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر الشيبي لـ في الجول: درسنا فلامنجو جيدا.. ولم أتابع منتخب مصر في كأس العرب مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه كأس عاصمة مصر - ركلة حاسمة وهدف ملغي.. إنبي يهزم الأهلي في الجولة الأولى رامي نصوحي: الزمالك لن ينجو من أزمة سحب أرضه في هذه الحالة مصطفى فتحي لـ في الجول: لا نفكر في سان جيرمان الآن.. وننتظر دعم الجمهور الزمالك يرفض الأرض البديلة.. ويناشد الرئيس السيسي
أخر الأخبار
خبر في الجول - المصري يفسخ عقد الفرنسي كيليان 2 ساعة | الكرة المصرية
هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر 2 ساعة | الكرة المصرية
كأس العرب – بوقرة: أشعر بالإحباط بعد الخروج من الإمارات 2 ساعة | كأس العرب
أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة" 2 ساعة | كأس العرب
كأس العرب - مجرشي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وعلينا القتال أمام الأردن 3 ساعة | كأس العرب
الشيبي لـ في الجول: درسنا فلامنجو جيدا.. ولم أتابع منتخب مصر في كأس العرب 3 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 ساعة | الدوري المصري
كأس العرب – كوزمين: تمكنا من إيقاف خطورة الجزائر 4 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/519055/انتهت-في-كأس-عاصمة-مصر-الأهلي-0-1-إنبي