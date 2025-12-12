انتهت في كأس عاصمة مصر - الأهلي (0)-(1) إنبي
الجمعة، 12 ديسمبر 2025 - 20:09
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام إنبي في الجولة الأولى لمجموعات كأس عاصمة مصر.
ق 85 أحمد العجوز بدلا من محمد شريف حتحوت
ق 83 عمر سيد معوض بدلا من أليو ديانج
ق 81 طرد علي محمود بالإنذار الثاني
ق 77 حسين الشحات وإبراهيم الأسيوطي بدلا من محمد عبد الله ومصطفى العش
ق 70 سيد سعيد بدلا من زياد كمال
ق 67 مصطفى العش يشتت عرضية إنبي لتصطدم بالعارضة
ق 58 حمزة عبد الكريم وأشرف داري بدلا من محمد شكري وأحمد رضا
ق 48 إلغاء الهدف بسبب التسلل
ق 46 جووول التعادل من أحمد رضا.. عرضية ديانج ولمسة رضا في الشباك
استراحة
ق 39 محمد شريف حتحوت يسدد وسيحا يتصدى
ق 29 جووول محمد حمدي يسجل الأول من ركلة جزاء
ق 27 ركلة جزاء.. محمد شكري يعرقل مهاجم إنبي داخل المنطقة
ق 12 سقوط جراديشار مصابا.. ثم عودته واسئتناف اللعب
ق 6 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق محمد عبد الله أمسكها حارس المرمى بنجاح.
بداية المباراة